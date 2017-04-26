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26 апреля 12:58

В Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании для похитителей невест

Депутаты парламента Ингушетии подготовили и внесли в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания за похищение невест. Ингушские парламентарии предлагают внести в Уголовный кодекс статью «Похищение человека с целью вступления в брак»

Депутаты парламента Ингушетии подготовили и внесли в Государственную думу законопроект об ужесточении наказания за похищение невест. Ингушские парламентарии предлагают внести в Уголовный кодекс статью «Похищение человека с целью вступления в брак».

За похищение невест народные избранники предлагают наказывать принудительным работать или лишением свободы на срок до 3 лет. Для сравнения, за «обычное» похищение человека Уголовный кодекс предполагает лишение свободы сроком до 5 лет.

Ингушские депутаты отметили, что зачастую похитители невест уходят от ответственности из-за примечания к статье о похищении. Того, кто добровольно отпустит похищенного, не наказывают, если он не совершил других преступлений.

В Уголовном кодексе РСФСР была статья о наказании за похищении невесты, которая предполагала до двух лет лишения свободы. Действие статьи распространялось только на регионы, где такие преступления «являются пережитками местных обычаев», сообщает «Медиазона».

В настоящее время в республиках Северного Кавказа по-прежнему нередко похищают невест, однако местные правоохранительные органы не наказывают злоумышленников, ссылаясь на древний кавказский обычай.

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