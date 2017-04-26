Дома для переселенцев из «хрущевок» построят в бывших промзонах
Московские власти нашли в столице 150 площадок, где можно построить новые дома для собственников квартир в предназначенных под снос «хрущевках». Из этих 150 под строительство жилых домов пригодны около 100 участков
Московские власти нашли в столице 150 площадок, где можно построить новые дома для собственников квартир в предназначенных под снос «хрущевках». Из этих 150 под строительство жилых домов пригодны около 100 участков.
Большая часть участков под застройку находится на востоке и юго-востоке столицы. В этих же районах располагается и большинство «хрущевок». По данным мэрии, на востоке города в старом жилом фонде общей площадью 5,7 млн кв. м проживает 357 тысяч человек, на юго-востоке - 3,87 млн кв. м и 242 тысячи человек соответственно.
Участки под застройку, которые принадлежат не государству, мэрия планирует выкупить или обменять на другую землю. Однако же с большей частью земельных участков проблем не возникнет, так как они располагают в бывших промзонах, которые принадлежат городу.
Решать все вопросы с землей и ее собственниками будет фонд реновации, учредителем которого выступит мэрия, сообщает «КоммерсантЪ». В любом случае, дома с нуля власти будут строить для переселенцев второй и последующей волны. «Первопроходцев» чиновники планируют переселись в уже построенные дома.
По данным риэлторов, у застройщиков в уже сданных новостройках нераспроданными остаются почти 200 тыс. кв. м, рыночная стоимость которых превышает 35 млрд рублей.