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Как не попасть на счетчик
Авторская колонка
26 апреля 00:53
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Подавлять соблазн

Внутри Дмитрия Анатольевича борются разные демоны. Одни демоны хотят жить в Псехако и ходить как сороконожка в бесчисленных кроссовках, другие временно берут верх и говорят, что «свобода лучше, чем несвобода». Добрые демоны против злых. К сожалению, чаще верх берут злые и тогда мы слышим, что денег нет и нужно держаться, не теряя хорошего настроения и богатырского здоровья. Но нынче светлая сторона Медведева ненадолго вышла из-за туч и сообщила, что начальство не должно пинать художников, указывая людям искусства, как им писать, снимать и лепить. Надо, говорит, подавлять соблазн.

Мы будем рады, если начальство и сам Дмитрий Анатольевич в частности, сумеют подавить в себе хоть какие-то соблазны. Если уж без кроссовок и виноградников им никак – то хотя бы пускай не лезут к мольберту и кинокамере. Тут, в общем, нечего даже обсуждать и с Медведевым спорить я не стану. Но, как говорится, есть нюансы. Нюансов много. Например, государство ежегодно выделяет на всякие культурные мероприятия приличные деньги. То есть выступает заказчиком и спонсором. А заказчик имеет право требовать за свои деньги определенного результата. Частные спонсоры денег дают мало. Кроме как у Минкульта взять их зачастую негде. Так какой же выход? Дайте денег и не мешайте? Или тогда уж лучше ходить с протянутой рукой к олигархам, в надежде на то, что они не заставят снимать сериал про 28 Панфиловцев? Есть и другой нюанс. Нашему искусству сейчас куда больше угрожают даже не чиновники, а всякие безголовые православные, казачки и прочие кретины, которые врываются на выставки, устраивают пикеты, а иногда и погромы. Они срывают постановки, запрещают спектакли, провоцируют суды, а их убогие якобы чувства находятся в состоянии непрерывного оскорбления. А государство в это практически не вмешивается. И эти черти думают, что раз никто не вмешивается, то все позволено. Это называется молчаливым согласием. Когда вам не нужно давать прямых указаний, а достаточно просто закрывать глаза на безобразия. Поэтому если Медведев так заботится об отношениях власти и творцов, то пускай защитит художников от шпаны.

И отдельный номер программы – это Наталья Поклонская. И ее история – это все-таки не про давление власти на художника. Это тоже история про демонов, которые одолевают девушку и разжигают в ней страсть к столетнему покойнику. Я думаю, что Поклонская так же лютовала бы и без депутатского мандата – как те самые бесноватые активисты. И здесь не проблема взаимоотношений власти и художника. Проблема в другом: почему такие люди, как Поклонская или Милонов вообще оказываются у нас депутатами. Почему их безумное мнение оказывается важным, и почему нормальные люди должны зависеть от поведения умалишенных?

Источник - Эхо Москвы

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