Московские водители пожаловались на массовую эвакуацию машин из-за репетиции Парада Победы
Московские водители пожаловались на эвакуацию своих автомобилей, которые были припаркованы без каких-либо нарушений. При этом в некоторых случаях машины увозили неизвестные службы, в результате чего владельцы не могли найти свои автомобили
Московские водители пожаловались на эвакуацию своих автомобилей, которые были припаркованы без каких-либо нарушений. При этом в некоторых случаях машины увозили неизвестные службы, в результате чего владельцы не могли найти свои автомобили на городских штрафстоянках.
Массовая эвакуация автомобилей связана с репетицией Парада Победы. В мэрии попросили автомобилистов не ездить в центр города вечером во вторник, 25 апреля, и предупредили о закрытии участка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной площади для проезда транспорта.
Водители говорят, что эвакуация началась задолго до начала репетиции, в том числе, и на тех улицах, на которых не запланирован проезд военной техники. По словам очевидцев, эвакуаторы забирали даже те машины, которые были припаркованы в разрешенных для стоянки местах.
Один из москвичей рассказал, что его автомобиль забрали со стоянки около дома. Его машину увезла неизвестная служба, и найти свой автомобиль мужчина пока не смог. В итоге москвич написал заявление в полицию об угоне, сообщает «Коммерсант FM».
Эвакуацией автомобилей занималось ГБУ «Автомобильные дороги», подведомственное департаменту ЖКХ и благоустройства. Автоюристы отмечают, что такие действия не обоснованы, а перемещение автомобиля без ведома владельца можно квалифицировать как угон.