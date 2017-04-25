«Смотреть на это без слез нельзя». Фонды Медведева впервые раскрыли свою отчетность
Отчетность была обнародована после того, как журналисты уличили фонды, связанные с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в сокрытии информации о своей деятельности, что противоречит работе благотворительных фондов
Благотворительные фонды, которые фигурируют в расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и которыми руководит однокурсник премьера Дмитрия Медведева, впервые опубликовали отчеты о своей деятельности. Отчетность была обнародована после того, как журналисты уличили фонды, связанные с Медведевым, в сокрытии информации о своей деятельности, что противоречит работе благотворительных фондов.
Согласно обнародованным данным, суммарный бюджет фондов «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект» и Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта за 2016 год составил более 3,68 млрд рублей.
В 2016 году фонд «Дар» потратил более 1,37 млрд рублей, Фонд поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») - 716 млн рублей, Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта - 691 млн рублей, а фонд «Градислава» - 768 млн рублей.
Отметим, что по объему трат фонд «Дар» стал вторым после известного в стране фонда «Подари жизнь».
При этом указанные фонды не привели никаких деталей по своим расходам. В документах лишь отмечается, что денежные средства пошли на текущую деятельность.
По данным Фонда борьбы с коррупцией, «фонды Медведева» создавались для управления недвижимостью и другой собственностью, которой пользуется глава правительства, а не для ведения благотворительной деятельности. По данным ФБК, через фонды прошли 70 млрд рублей. Кроме того, «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект» и Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта управляют усадьбами в разных регионах страны, которыми по факту пользуется Дмитрий Медведев.
Основатель ФБК Алексей Навальный, комментируя отчетность «фондов Медведева», заявил, что смотреть на нее «без слез нельзя».
«Реально хочется что-то разнести или сломать, когда понимаешь колоссальную диспропорцию между деньгами реальной благотворительности, где скидываются десятки и сотни тысяч нормальных людей, и медведевской липой. Исходя из количества денег, они должны помогать в три раза большему количеству людей, чем, например, «Подари жизнь»», - отметил Алексей Навальный.