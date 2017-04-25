Меню
Общество
Моя семья - мое богатство
Общество
25 апреля 16:19

«Смотреть на это без слез нельзя». Фонды Медведева впервые раскрыли свою отчетность

Отчетность была обнародована после того, как журналисты уличили фонды, связанные с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в сокрытии информации о своей деятельности, что противоречит работе благотворительных фондов

Благотворительные фонды, которые фигурируют в расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» и которыми руководит однокурсник премьера Дмитрия Медведева, впервые опубликовали отчеты о своей деятельности. Отчетность была обнародована после того, как журналисты уличили фонды, связанные с Медведевым, в сокрытии информации о своей деятельности, что противоречит работе благотворительных фондов.

Согласно обнародованным данным, суммарный бюджет фондов «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект» и Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта за 2016 год составил более 3,68 млрд рублей.

В 2016 году фонд «Дар» потратил более 1,37 млрд рублей, Фонд поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект») - 716 млн рублей,  Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта - 691 млн рублей,  а фонд «Градислава» - 768 млн рублей.

Отметим, что по объему трат фонд «Дар» стал вторым после известного в стране фонда «Подари жизнь».

При этом указанные фонды не привели никаких деталей по своим расходам.  В документах лишь отмечается, что денежные средства пошли на текущую деятельность.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, «фонды Медведева» создавались для управления недвижимостью и другой собственностью, которой пользуется глава правительства, а не для ведения благотворительной деятельности. По данным ФБК, через фонды прошли 70 млрд рублей. Кроме того, «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект» и Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта управляют усадьбами в разных регионах страны, которыми по факту пользуется Дмитрий Медведев.

Основатель ФБК Алексей Навальный, комментируя отчетность «фондов Медведева», заявил, что смотреть на нее «без слез нельзя».

«Реально хочется что-то разнести или сломать, когда понимаешь колоссальную диспропорцию между деньгами реальной благотворительности, где скидываются десятки и сотни тысяч нормальных людей, и медведевской липой. Исходя из количества денег, они должны помогать в три раза большему количеству людей, чем, например, «Подари жизнь»», - отметил Алексей Навальный.

Читайте также
Бизнесмен Геннадий Тимченко строит усадьбу по соседству с премьером и зятем президента
Глава «Российских железных дорог» за год увеличил свои доходы в два раза
Рейтинг самых богатых жен чиновников возглавила супруга депутата Александра Некрасова
Сейчас на главной
ЖКХ
«Нам еще держаться или как?»
Сегодня в частных домах все чаще используют печку-каменку и дрова. Это не удивляет – из-за экономии россияне в век высоких технологий и «умных» домов переходят на дедовские способы отопления. Эта тенденция стала распространяться и на многоквартирные дома
Горячие новости
Поклонскую попросили оставить «Матильду» в покое
Глава российского правительства Дмитрий Медведев вступился за деятелей искусства, которые в последнее время все чаще подвергаются критике со стороны чиновников. Премьер заявил, что госслужащие не должны оказывать давление на авторов произведений
Горячие новости
Вместе веселее
Миллиардер, «король госзаказов» и просто друг президента России Геннадий Тимченко активно обживается в России, после того, как въезд в Европу ему был закрыт в рамках антироссийских санкций. Тимченко развернул масштабную стройку на участке в 22 га на Рублевке
Горячие новости
Бездетным россиянам придумали новый налог
Жители Москвы, которые по разным причинам не имеют детей, будут платить специальный налог. Собранные с бездетных граждан деньги власти планируют направить на материальную помощь многодетным семьям
Горячие новости
Знаки 3.27 и 3.28 исключат из ПДД
Верховный суд России рассмотрит вопрос об исключении из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств (3.27 и 3.28). С жалобой на такие знаки в суд обратился юрист Александр Ермоленко
Горячие новости
«Из-за двух-трех оппозиционных депутатов крик слышен на всю Москву»
В московской мэрии в минувшие выходные состоялось внутреннее совещание с участием глав управ и префектур по вопросам реализации программы реновации жилищного фонда столицы
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Реновация жилья по-ржевски
Пока в Москве местные власти подсчитывают, в какую сумму городскому бюджету обойдется снос старых жилых домов в рамках программы реновации жилищного фонда, в Ржеве собственников квартир в ветхих пятиэтажках обязали снести свои дома за свой счет
Горячие новости
О «Зенит-Арене» либо хорошо, либо никак
Гендиректор радиостанции «Зенит» Павел Агафонов лишился занимаемой должности после публикации новости о реконструкции VIP-ложи нового стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»). Об увольнении Агафонова сообщается на сайте холдинга «Газпром-медиа Радио»
пенсии
Пенсия с доставкой на будущий год
Скандал в Тюменской области разгорелся после того, как отделение Пенсионного фонда в районном Нижневартовске обвинили в невыплате пенсий. Петиция, опубликованная на специализированном интернет-ресурсе, набрала десятки тысяч подписей.
Горячие новости
Пайщикам обанкротившейся СУ-155 вернут деньги за недостроенные квартиры
Пайщикам в Щербинке вместо обещанных квартир вернут уже выплаченные за них деньги. Такое решение приняли в компании «Российский капитал», которая планировала достроить дом
Горячие новости
На субботник как на праздник
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский был замечен на городском субботнике во Владивостоке в куртке известного бренда «Louis Vuitton» примерной стоимость в 500 тысяч рублей
Горячие новости
Бастующие дальнобойщики пригрозили отправить колонну фур на Москву
Российские дальнобойщики, возмущенные словами главы правительства Дмитрия Медведева о незначительности протеста против системы «Платон», пригрозили отправиться колонной на Москву. Водители грузовиков заявили, что готовы направить в столицу 480 машин
Горячие новости
Популярный сервис «Яндекс.Навигатор» станет платным
Сервис «Яндекс» решил ввести плату за пользование своим навигатором. В компании отметили, что «Яндекс.Навигатор» станет платным частично. Брать деньги за пользование сервисами «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» будут с таксопарков, курьерских служб
Бизнес
Столкнулись два полиса
Участники рынка так и не получили внятного разъяснения, должны ли иметь новые полисы все участники аварии, или достаточно одного, купленного после вступления в силу поправок в закон об ОСАГО ...
Горячие новости
«АнтиДимон» до Страсбурга доведет
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге поступила первая жалоба на задержание от участников антикоррупционной акции «Он вам не Димон», которая прошла в разных городах страны 26 марта
Горячие новости
«Журналисты должны встать на колени»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал журналистов «Новой газеты» извиниться перед жителями региона за скандальную статью о преследованиях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации
Горячие новости
Московская полиция задержала защитников парка «Крылатские холмы»
В Москве правоохранительные органы задержали трех участников собрания жителей района Крылатское, которые выступают в защиту местного парка «Крылатские холмы». Полицейские также препятствовали проведению собрания жителей района
Горячие новости
В Биробиджане произошли столкновения между рабочими и Росгвардией
Инцидент в Биробиджане произошел 21 апреля около дома Ивана Проходцева, где сотрудники правоохранительных проводили обыск. Активист связал обыски с уголовным делом и обвинениями в коррупции в адрес руководства компании «Уютстройиндустрия»