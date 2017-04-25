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ЖКХ
Екатерина Тарасова
25 апреля 15:01

«Нам еще держаться или как?»

Те, для кого централизованное отопление становится не по карману, вынуждены возвращаться к дедовским печкам

Фото: pravdaurfo.ru

Сегодня в частных домах все чаще используют печку-каменку и дрова. Это не удивляет – из-за экономии россияне в век высоких технологий и «умных» домов переходят на дедовские способы отопления. Однако появились сообщения, что от централизованного отопления все чаще отказываются и жители многоквартирных домов. Статистических данных такого рода пока нет, но подобные факты, которых все больше, заставляют говорить  о проблемах системного характера.

Причина лежит на поверхности: низкая платежеспособность населения. Причем она возникла не сегодня: еще 5-10 лет назад изобретались многочисленные способы снижения оплаты коммунальных услуг по принципу «голь на выдумки хитра». Сейчас же, когда плата за коммуналку растет ежегодно, а реальные доходы граждан падают, ситуация становится критической.

Многоступенчатая система формирования тарифов, казалось бы, должна гарантировать их обоснованность. За этим следят комитеты по тарифам и ценам, ФАС (федеральная антимонопольная служба), государственная жилищная инспекция. Но корень проблемы, считает директор Ассоциации ТСЖ Московской области, преподаватель РАНХиГС Сергей Белолипецкий, лежит в политической плоскости.

Попытка основателей коммунистической идеологии привести жителей огромной страны к светлому будущему не могла не привести к сверхцентрализации и возникновению монополий почище капиталистических во всех сферах жизни. Это привело к отсутствию конкуренции и к застою, потому как не было механизмов совершенствования отраслей экономики и внедрения достижений технического прогресса. Полки магазинов заполнила не продовольственная программа ЦК КПСС 1986 года, а непопулярные реформы Егора Гайдара. Но подобных реформаций в сфере ЖКХ проведено не было.

Этому были объективные причины: большой срок эксплуатации зданий, отложенный спрос на капремонт, производители ресурсов – естественные монополисты. Поэтому сфера ЖКХ «одной ногой осталась стоять на принципах «социалистического ведения хозяйства». Не было сделано даже элементарных попыток привнести в эту область принципы рыночной экономики. А развитие рыночных механизмов в отсутствии реальной конкуренции приобретают особую важность.

Эксперт указывает на один из таких механизмов – торг. И главная роль здесь должна быть отведена потребителю, потому что «кто платит, тот и заказывает». Хорошая хозяйка, даже покупая на рынке огурцы у единственного продавца, может сбросить первоначальную цену. Так же и потребитель тепла (или его представитель) может согласиться или не согласиться с обоснованностью тарифов. Государству в условиях рынка может быть отведена только роль третейского судьи между потребителем и производителем услуг. Причем торг – это один из наиболее очевидных рыночных принципов, есть и более сложные, позволяющие найти баланс между стоимостью услуги и ее качеством.

Вполне возможно, что внедрение рыночных механизмов приведет к повышению тарифов: нужно привести в порядок запущенное коммунальное хозяйство, а для этого привлечь инвестиции. Но альтернативы свободному рынку в сфере ЖКХ нет – так она развивается во всем мире. Правда, переход к рынку в жилищно-коммунальном хозяйстве запоздал и будет болезненным, но либо это, либо – если говорить об услуге «отопление» - закупка дров, угля и печек-буржуек.

Будет ли способно население выдержать внедрение рынка в коммунальной сфере? Сергей Белолипецкий предлагает обратиться за ответом к премьеру Медведеву: «Дмитрий Анатольевич, нам еще держаться или как?»

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