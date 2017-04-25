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25 апреля 11:48

Бездетных москвичей обяжут отчислять часть доходов в пользу многодетных семей

Жители Москвы, которые по разным причинам не имеют детей, будут платить специальный налог. Собранные с бездетных граждан деньги власти планируют направить на материальную помощь многодетным семьям

Жители Москвы, которые по разным причинам не имеют детей, будут платить специальный налог. Собранные с бездетных граждан деньги власти планируют направить на материальную помощь многодетным семьям.

Инициатива ввести налог на бездетность принадлежит заместителю председателя Московской городской думы Николаю Губенко. Он пояснил, что такой налог планируется ввести только для обеспеченных граждан, которые не желают обзаводиться потомством.

«У нас достаточно большое количество имущих людей в Москве, почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей», - заявил г-н Губенко, слова которого приводит ТАСС.

Некоторые коллеги Губенко выступили против данной инициативы, отметив, что она точно вызовет недоумение у граждан. «У нас действительно не такая бедная страна, и помогать людям, имеющим много детей, необязательно за счет обязательного порядка изъятия из доходов всех остальных», - заявил депутат Михаил Антонцев.

Отметим, что налог на бездетность существовал в период СССР и назывался «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству.

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