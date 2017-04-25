Верховный суд проверит законность установки в Москве знаков, запрещающих стоянку автомобилей
Верховный суд России рассмотрит вопрос об исключении из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств (3.27 и 3.28). С жалобой на такие знаки в суд обратился юрист Александр Ермоленко
Верховный суд России рассмотрит вопрос об исключении из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств (3.27 и 3.28). С жалобой на такие знаки в суд обратился партнер юридической компании «ФБК Право» Александр Ермоленко.
В своем иске юрист указал, что сейчас установка знаков, запрещающих остановку и стоянку, не регламентирована нормативными актами. Это привело к тому, что власти регионов устанавливают знаки по своему усмотрению, чем нарушают права владельцев автомобилей.
Такая ситуация, в частности, сложилась в Москве после введения платных парковок. В итоге городские улицы разделились на те, где припарковать автомобиль можно за деньги, и те улицы, где оставлять машину вообще запрещено. Особое возмущение у граждан вызывает установка запрещающих стоянку знаков около больниц и других социальных учреждений.
Действующая редакция ПДД запрещает остановку и стоянку транспортных средств на тротуарах, трамвайных путях, железнодорожных переездах, в тоннелях, на эстакадах, вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком «Главная дорога», и ближе 50 м к железнодорожным переездам, сообщает «КоммерсантЪ».
Также стоянка и остановка запрещены правилами там, где установлены соответствующие знаки. В этом случае «запретные» места определяют местные органы власти.
Александр Ермоленко отметил, что правил и единых принципов установки знаков 3.27 и 3.28 не существует, что приводит к «произволу органов власти и уполномоченных лиц при установке знаков, что противоречит принципам правового государства», а также к необоснованному массовому привлечению водителей к административной ответственности.
В московском «Центре организации дорожного движения» заявили, что установка знаков 3.27 и 3.28 идет только на пользу городу. В частности, повышается пропускная способность городских улиц и сокращается число ДТП с участием пешеходов.