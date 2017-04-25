Власти Ржева обязали жильцов аварийной пятиэтажки снести дом за свой счет и пожить в гостинице
Пока в Москве местные власти подсчитывают, в какую сумму городскому бюджету обойдется снос старых жилых домов в рамках программы реновации жилищного фонда, в Ржеве собственников квартир в ветхих пятиэтажках обязали снести свои дома за свой счет
Пока в Москве местные власти подсчитывают, в какую сумму городскому бюджету обойдется снос старых жилых домов в рамках программы реновации жилищного фонда, в Ржеве собственников квартир в ветхих пятиэтажках обязали снести свои дома за свой счет.
Соответствующее требование ржевские чиновники разослали жильцам панельного дома на улице Тертия Филиппова. В феврале 2017 года этот дом был признан аварийным.
Ранее собственники квартир собрали комиссию и оплатили экспертизу, которая показала, что дом ремонту не подлежит, так как его подмывает подземная речка.
Инициатива собственников в итоге обернулась против них самих. Администрация города не захотела выделять средства из бюджета на снос аварийного дома и новые квартиры для переселенцев. Чиновники попросили жильцов покинуть свои квартиры и пожить в гостинице за свой счет.
Большинство жителей отказались освобождать квартиры, после чего власти разослали им требование о том, что они сами должны снести ветхий дом «как собственники помещений». Власти дали жильцам на снос дома время до 6 мая текущего года, сообщает издание «Ржевские новости».