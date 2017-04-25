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25 апреля 00:08

Сотрудников радио «Зенит» уволили из-за новости о перестройке VIP-ложи стадиона «Санкт-Петербург»

Гендиректор радиостанции «Зенит» Павел Агафонов лишился занимаемой должности после публикации новости о реконструкции VIP-ложи нового стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»). Об увольнении Агафонова сообщается на сайте холдинга «Газпром-медиа Радио»

Фото: m.gazeta.ru

Гендиректор радиостанции «Зенит» Павел Агафонов лишился занимаемой должности после публикации новости о реконструкции VIP-ложи нового стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»). Об увольнении Агафонова сообщается на сайте холдинга  «Газпром-медиа Радио».

В новости сообщалось, что топ-менеджеров «Газпрома» не устроило качество VIP-сектора на стадионе, в результате чего было принято решение перестроить данный сектор. Средства на реконструкцию предполагалось выделить из бюджета газовой монополии.

Новость о намерении «Газпрома» реконструировать VIP-ложу стадиона стала причиной увольнения не только Павла Агафонова, но и  редактора службы новостей радиостанции Юлии Левыкиной.

В сообщении «ГПМ Радио» (управляет радиостанцией «Зенит») говорится, что информация о реконструкции ложи для «важных персон» не соответствует действительности.

«Пресс-служба «Газпром-медиа» подтвердила факт публикации редакцией некорректной новости и последовавших за этим действий», - говорится в официальном заявлении.

Ранее владельцем радиостанции «Зенит» был футбольной клуб «Зенит», но затем 51% акций были проданы «Балтийской медиагруппе» (БМГ) Олега Руднева. После смерти Руднева станция вошла в холдинг «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова, а затем перешла в управление структур «Газпром-медиа».

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