Пенсия с доставкой на будущий год
Скандал с годовой задержкой пенсий в Ханты-Мансийском автономном округе лишний раз показала, насколько далеки друг от друга Пенсионный фонд и те, ради кого он создан
Если на пенсию не прожить – зачем вообще ее платить?
Скандал в Тюменской области разгорелся после того, как отделение Пенсионного фонда в районном Нижневартовске обвинили в невыплате пенсий. Петиция, опубликованная на специализированном интернет-ресурсе, набрала десятки тысяч подписей.
В обращении к прокурорам Тюменской области и ХМАО, а также руководителям ПФР говорится, что в Нижневартовске пенсионерам еще в феврале 2016 года была назначена пенсия, однако до сих пор никаких выплат пожилые люди не получили. По словам автора петиции, Виктора Гловлюка из Ухты, он неоднократно обращался к начальнику ПФР по Нижневартовску Юрию Гончаруку и даже получил 22 января 2017 года письмо с обещанием выдать все пенсии, но этого якобы так и не произошло.
Автор петиции также опубликовал реакцию прокуратуры Тюменской области на его жалобу. В своем ответе специалисты ведомства пояснили, что в этой истории должна разбираться прокуратура ХМАО, поскольку «деятельность прокуратуры ХМАО неподконтрольна прокуратуре Тюменской области».
В окружном отделении ПФР заявили, что подобных длительных задержек выплаты пенсии не может быть. Существуют единичные случаи из-за технических сбоев, но в случае обращения пожилых людей вопрос решается в тот же день. Начальник ПФР по Нижневартовску Юрий Гончарук и вовсе заявил, что появившаяся в интернете петиция является провокацией.
И даже ту информацию, в которой автор петиции говорит об извинениях Пенсионного фонда за длительную невыплату пенсий, его сотрудники называют фейком. «Мы ни перед кем не извинялись – поскольку просто не за что».
В «Багдаде» все спокойно?
Что ж, возможно эта тревога на самом деле оказалась ложной – но… только одна эта. Ибо, не бывает дыма без огня. И пусть выстрелы порой случаются без оружия, как в недавнем случае с нижневартовским 61-летним пенсионером, пришедшим в отделение Пенсионного фонда с костылем, начиненным патронами, которые вдруг начали взрываться, вызвав переполох среди сотрудниц. Но это могут быть еще цветочки, тем более, сам пенсионер пришел в отделение оформить социальное пособие и «зуб» на местный ПФР заточить еще не успел – просто сбил костылем наледь с порога, чтобы не поскользнуться, костыль и начала «стрелять». Но ведь когда совсем накипит, будут приходить с чем-нибудь посущественней.
А подписавшиеся под той самой нашумевшей петицией почти 80 тысяч человек – это не просто люди, которых взволновала исключительно проблема невыплаты пенсий в одном единственном городе большого региона, минимальный размер которой для северного района и без того очень скромен – чуть более 11 тысяч рублей. http://pensia-expert.ru/trudovye-pensii/regiony/pensiya-v-nizhnevartovske/
Может, этот дым без огня возможен, поскольку ПФР чувствует себя достаточно уверенно на фоне негосударственных пенсионных фондов? У него поддержка государства – по сути, в госпенсионном обеспечении он монополист, где-то можно и расслабиться, недоплатить, заплатить не вовремя, задержать на годик. Куда все равно пенсионеры денутся? А если кто в силу естественных причин не дождется «светлого пенсионного будущего» - ну, так экономию еще никто не отменял. Или как там ее сейчас называют – оптимизация… в силу выбывания из списков живых.
Это вон те, кто кладет свои денежки в Негосударственный пенсионный фонд – чуть ли не манифест выпустили с просьбой помочь тому с новым зданием, поскольку сейчас услуги фонда осуществляет по нескольким подразделениям, располагающимся в разных местах, что создает неудобства для людей, вынужденных каждый раз занимать новую очередь.
Сотрудники фонда с ними согласны, но в ближайшее время обрадовать вартовчан не смогут. По словам руководителей организации, новые площади появятся в лучшем случае через 2-3 года. Зато у ПФР новые офисы растут как те грибы после дождя – большие, солидные, отделанные под ключ.
Свой «особнячок» есть у ПФР и в Нижневартовске, где, если верить словам его начальника Юрия Гончарука, во всем полный порядок. Наверное, возбужденное против одной из сотрудниц нижневартовского пенсионного фонда уголовного дела по фактам мошенничества и служебного подлога или настолько привычно или слишком мелко, что господину Гончаруку проще сие событие просто не заметить.
Подумаешь, начальница отдела кадров фиктивно устроила на работу свою приятельницу. Ведь денег-то за «мертвую душу» она получила «всего-то» чуть более 400 тысяч рублей! Правда, в ходе проверки выяснились и другие похожие эпизоды, коих в деле уже семь, а общая сумма украденного в родном пенсионном фонде может исчисляться миллионами.
Вон, в столице в свое время в офисе Центробанка мошенники при помощи обычной (не электронной) платежки уговорили операционистку увести со счета ПФР более миллиарда рублей – и ни у кого даже лоб в сомнении не наморщился. А то, что на платежных документах красовались поддельные печати и подписи должностных лиц ПФР, неиспользуемые коды бюджетной классификации разобрались лишь несколько дней спустя.
Правоохранители сразу пояснили, что без «своих» здесь было не обойтись - доподлинно знать, где ПФР держит свои счета, его платежные реквизиты, как выглядят печати и подписи должностных лиц, могут только посвященные люди.
Так что спокойствие Гончарука может быть вполне неподдельным – подумаешь, несколько сотен тысяч рублей или миллион, когда там, в «москвах» крадут миллиардами. Да «арестовывают» там все больших начальников. Например, в конце 2008 года было возбуждено уголовное дело против экс-главы Пенсионного фонда Геннадия Батанова по статье о превышении должностных полномочий. Обвинение в нанесении ПФР ущерба более чем на 43,5 млн рублей было предъявлено бывшему исполнительному директору ПФР Николаю Крецу и начальнику правового департамента ПФР Зое Селивановой. Срока Батанов каким-то образом всё же избежал. Хотя правоохранительные органы не без основания подозревали, что ПФР с одобрения экс-главы фонда Батанова и его заместителей закупал оборудование по завышенным ценам, рассчитывая на так называемые откаты. Сумма такого «вознаграждения» составляла от 10 до 50% от стоимости контракта. Остаётся только догадываться, сколько заработали на «компьютеризации» чиновники Пенсионного фонда. Со слов представителей компании IBM, модернизация информационной системы российского Пенсионного фонда вошла в мировую пятёрку крупнейших проектов корпорации
Но в 2009 году в Пенсионном фонде прошла новая серия арестов по громким делам о коррупции в региональных отделениях. Так, было возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления ПФР № 8 по Москве и МО Татьяны Моисеенко – по признакам преступления «получение взятки в особо крупном размере» и её мужа, замначальника Главного управления ПФР № 3 по Москве и МО Александра Моисеенко – по признакам преступления «пособничество во взяточничестве». Оба были задержаны с поличным – с взяткой на сумму 3,5 млн рублей.
Чаще всего сотрудников Пенсионного фонда ловят на растратах и на нецелевом использовании средств, подлоге и фальсификации документов, заключении контрактов без конкурсов, завышении расходов и даже на выплате зарплат несуществующим сотрудникам. То, эти преступления в системе ПФР уже давно стали… системой.
Большим начальникам не до маленьких
Глава нижневартовского ПФР даже в случае какого-то небольшого ЧП, как с уголовным делом против «кадровички», знает - особого нагоняя не будет. Тюменский губернатор Владимир Якушев слишком занят спасением своих подчиненных и друзей от бизнеса, то и дело попадающих в коррупционные скандалы, как например, бывший депутат Тюменской областной думы Сергей Коробов, объявленный в розыск, относительно которого губернатор пояснил, что в деле много слухов, а формально никаких документов нет – подождем, мол, человек зря обвинять.
Да и главе ПФР Антону Дроздову не до каких-то там «нижневартовсков». И так каждый год, отчитываясь перед правительством, приходится признавать, что средств снова на выплату пенсий не хватит, дайте из бюджета. И последний год тоже был в дефиците – не хватило более 175 миллиардов рублей. И это при том, что государство и так на пенсиях экономит – вернее, на накопительной их части.
2016 год стал уже третьим по счёту, когда было утверждено «замораживание» накопительной ее части. В общей сложности государство «сэкономило» на этом почти 894 млрд бюджетных рублей. Дважды произошло так называемое «пенсионное ограбление» – изъятие пенсионных накоплений из негосударственных пенсионных фондов, затронувшее миллионы трудоспособных граждан. Но денег Пенсионному фонду России всё равно хронически не хватает.
Вице-премьер Ольга Голодец вынуждена была опровергать информацию о том, что правительство обсуждает вопрос введения дополнительных страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 2% - но снова о дыме, которого без огня не бывает.
Разумеется, в год выборов принимать такую меру не логично – но выборы пройдут, и тогда многие нынче непопулярные проекты взимания денег с населения получат полный «картбланш».
Периодически возникают разговоры и о повышении пенсионного возраста, но недавно стало известно о том, что работающим пенсионерам пенсии индексироваться не будут. Опять до выборов?
А тут ещё председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил исключить из системы обязательного пенсионного страхования людей свободных профессий – художников, писателей, а заодно (чего уж мелочиться?) работников аграрного сектора. И как будто случайно тут же начальник департамента актуарных расчётов ПФР Аркадий Соловьёв заявил, что из системы обязательного пенсионного страхования надо исключить ещё и индивидуальных предпринимателей: дескать, преступно мало они платят налогов.
Депутат Госдумы Алексей Корниенко комментирует это так: «Я много езжу по регионам, там ситуация с пенсиями плачевная. Неработающим пенсионерам вроде бы проиндексировали пенсии, но при этом урезали все региональные надбавки. В результате региональные пенсии стали меньше, чем были. Что касается предложений исключить из системы обязательного пенсионного страхования отдельные категории трудящихся, которые платят налоги, – это прямой повод для обращения в Конституционный суд о нарушении конституционных прав налогоплательщиков». Вопрос – остановит ли это кого-то «там», если станет понятно – по-другому никак?
«Троянский конь» губернатора.
Глава Тюменской области Владимир Якушев правит регионом давно – с 2005-го. В других регионах за это время губернаторы по нескольку раз сменялись, а Якушев знай себе – держится за место.
Не все в его хозяйстве гладко. Коррупционные скандалы с подчиненными, прилипшая к нему самому кличка «короля рейдеров» и подозрение в лоббировании интересов «Запсибкомбанка», которым он в свое время руководил, ухудшение экономической ситуации в регионе, увеличение дефицита областного бюджета, на 2016 год составлявшего 15 млрд рублей, а на 2017 год спрогнозированного на 17 млрд рублей вряд ли добавляют Якушеву очков среди жителей области.
Но, тем не менее, в Кремле кто то считает, что регион он «держит» крепко и ему все еще можно доверять. Не зря же в рейтинге мэров и губернаторов, составленным Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» Якушев по итогам 2016 года занял второе место после Собянина.
Эксперты центра свою оценку основывали, в первую очередь, на факторах политических, оставив вопросы экономики в тени. А Якушев член Высшего совета «Единой России», а значит, верный последователь курса партии.
А такие верные люди центру сейчас нужны как никогда – не успеешь оглянуться, грянут главные выборы страны. У «верных» глав регионов – очень ответственная миссия: настроить и подготовить местных жителей к «единственно правильному выбору».
К каждой категории избирателей нужен свой подход, свои методы, свои «пряники». К такой солидной в количественном виде категории избирателей, как пенсионеры, подход один – пенсии вовремя, к пенсиям надбавки и все положенные социальные льготы, и чтобы ни-ни ничего не задержать и не отнять.
Нижневартовский скандал с годовой невыплатой пенсий или чья-то шутка под тем же названием может напрячь центр, рискующий потерять очень важную избирательную категорию, которая из небольшого Нижневартовска эхом может пройтись по всей стране. Напряжение центра может дорого обойтись самому Якушеву – в нашей стране губернатору от сумы до тюрьмы не так много шагов, а от второго места в рейтинге до «не оправдавшего доверия» президента вообще полшажка. А когда президент сказал тебе «фи» - прокуроры, коллеги и просто недруги сразу припомнят все. Якушеву, как и большинству чиновников серьезного уровня, есть что припомнить. Поэтому тюменскому губернатору, пока еще есть время, необходимо самому «подчистить хвосты» на вверенной ему территории – иначе недовольная «каста» пенсионеров окажется тем самым троянским конем, который поставит крест на его карьере. А, может, и не только на ней…