Бастующие дальнобойщики пригрозили отправить колонну фур на Москву
Российские дальнобойщики, возмущенные словами главы правительства Дмитрия Медведева о незначительности протеста против системы «Платон», пригрозили отправиться колонной на Москву. Водители грузовиков заявили, что готовы направить в столицу 480 машин
Российские дальнобойщики, возмущенные словами главы правительства Дмитрия Медведева о незначительности протеста против системы «Платон», пригрозили отправиться колонной на Москву. Водители грузовиков заявили, что готовы направить в столицу 480 машин только из одной Свердловской области.
Накануне свердловские дальнобойщики, которые как и их коллеги из других регионов страны продолжают протестную акцию против системы «Платон», записали видеообращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором пообещали отправить на Москву колонну из 480 грузовиков только из своего региона.
«В ответ на вашу дезинформацию на выступлении в Госдуме от 19 апреля о 480 бастующих дальнобойщиках по стране, которые не платят налогов и являются «серыми» перевозчиками, хотим заявить, что только по Екатеринбургу стоит не менее 600 машин. В подтверждение своих слов по вашему предложению мы можем сформировать колонну из 480 машин и отправиться в Москву», - говорится в заявлении водителей, которое цитирует Znak.com.
Водители также отвергли обвинения Медведева в свой адрес о том, что они якобы работают нелегально и не платят налоги. «Мы платим транспортный налог, акциз в топливе, имея ИП, ООО, ЗАО, ОАО, оплачиваем пенсионный сбор, медицинский, НДС, налог с прибыли. Подскажите нам, где и как мы перекрасились в серый цвет, на основании чего сделаны такие лживые выводы?» - спрашивает у премьера один из бастующих дальнобойщиков.
Напомним, глава российского правительства в своем выступлении перед депутатами Госдумы назвал «незначительным» протест против системы «Платон». Его словам Медведева, в стачке участвуют 480 человек притом, что в самой системе «Платон» зарегистрировано 800 тысяч автомобилей.
«То есть, иными словами, это довольно небольшое число людей», - заявил премьер-министр.
В ответ лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин заявил, что число бастующих дальнобойщиков составляет 40% от 1,5 млн человек и предложил премьеру проехать по всем местам, где стоят машины протестующих водителей. «Он будет приятно удивлен», - заявил Бажутин.