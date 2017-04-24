Популярный сервис «Яндекс.Навигатор» станет частично платным
Сервис «Яндекс» решил ввести плату за пользование своим навигатором. В компании отметили, что «Яндекс.Навигатор» станет платным частично. Брать деньги за пользование сервисами «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» будут с таксопарков, курьерских служб
Сервис «Яндекс» решил ввести плату за пользование своим навигатором. В компании отметили, что «Яндекс.Навигатор» станет платным частично. Брать деньги за пользование сервисами «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» будут с таксопарков, курьерских служб и других транспортных компаний.
Тестирование нового формата начнется в текущем году. Подготовка к введению платы начнется с 1 мая. По новым правилам, для использования навигационных сервисов в коммерческих целях, потребуется специальная лицензия. Условия использования лицензий разработают после тестирования.
«История ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов», - сообщил «Коммерсанту» источник в компании «Яндекс».
Аудитория «Навигатора» в России в марте составила 11,5 млн человек.