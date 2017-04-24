В ЕСПЧ поступила первая жалоба на задержание в ходе акции «Он вам не Димон»
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге поступила первая жалоба на задержание от участников антикоррупционной акции «Он вам не Димон», которая прошла в разных городах страны 26 марта
В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге поступила первая жалоба на задержание от участников антикоррупционной акции «Он вам не Димон», которая прошла в разных городах страны 26 марта. Жалобу направила правозащитная группа «Агора» от имени жителя Сочи Виталия Нибиеридзе.
Виталий Нибиеридзе был задержан 26 марта при попытке организовать собрание в Сочи. Активиста арестовали на 8 суток за организацию незаконного митинга.
В жалобе отмечается, что в отношении Нибиеридзе были допущены нарушения, противоречащие нескольким статьям Европейской конвенции о защите прав и основных свобод, а именно, статья о свободе слова и выражении мнения, свободе собраний и праве на свободный суд. Защитники сообщили, что активист в ходе судебного разбирательства был лишен возможности выступить с речью.
Адвокат сочинского активиста Михаил Беньяш сообщил «Коммерсанту», что в ближайшее время в Страсбургский суд также будет направлена жалоба от гражданского активиста Михаила Пчелина, который был задержан 26 марта в Сочи и оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию незаконного митинга.
В «Агоре» сообщили, что в ближайшее время в Европейский суд будет поданы аналогичные жалобы как минимум от 130 человек, которые были задержаны в ходе акции «Он вам не Димон».
В свою очередь в юридический отдел Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обратились 655 человек.