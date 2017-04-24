Рамзан Кадыров призвал журналистов извиниться и «встать на колени» перед чеченским народом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал журналистов «Новой газеты» извиниться перед жителями региона за скандальную статью о преследованиях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал журналистов «Новой газеты» извиниться перед жителями региона за скандальную статью о преследованиях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Такое заявление Кадыров сделал на фестивале «Шашлык-Машлык» в Грозном.
«Нет бы вам, журналистам, попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили. Сами придумали, сами там сказали, сами заявили», - заявил глава Чечни, слова которого приводит РБК.
Рамзан Кадыров в свою очередь опроверг информацию о задержаниях гомосексуалистов в Чечне и содержании их в некой секретной тюрьме в городе Аргун. «Откуда у них аргумент о секретной тюрьме? Все правозащитники Северного Кавказа поехали, посмотрели - нету ни одного такого случая», - отметил глава республики.
В тоже время глава Чечни заявил, что «самый лучший способ вести здоровый образ жизни — правильная ориентация». «Это нетрадиционные, психически ненормальные вещи, мы этого не понимаем», - заявил Кадыров.
Напомним, «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях представителей секс-меньшинств в Чечне и содержании их в секретной тюрьме. Чеченские власти данную информацию опровергли, заявив, что в республике вообще нет геев.