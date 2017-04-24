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24 апреля 00:18

Московская полиция задержала участников собрания защитников парка «Крылатские холмы»

В Москве правоохранительные органы задержали трех участников собрания жителей района Крылатское, которые выступают в защиту местного парка «Крылатские холмы». Полицейские также препятствовали проведению собрания жителей района

Фото: moscowparks.narod.ru

В Москве правоохранительные органы задержали трех участников собрания жителей района Крылатское, которые выступают в защиту местного парка «Крылатские холмы». Стражи порядка объяснили задержание тем, что активисты проводили несанкционированное мероприятие.

Задержанные - член избирательной комиссии с правом решающего голоса Сергей Игнатьев, Денис Парусов и Эдуард Зиновьев, сообщает портал «ОВД-Инфо».

Игнатьев рассказал, что сотрудники столичной полиции пытались препятствовать проведению собрания жителей Крылатского.

Территорию парка «Крылатские холмы» арендовали несколько крупных компаний, которые построили трек для авторалли и вырубили несколько десятков деревьев. В парке также планируется построить там развлекательный комплекс «Этномир».

Активист Александр Наумов сообщил, что в парке заварили выходы, в результате чего москвичи не могут гулять в привычных местах. Жители района  организовали сбор подписей против застройки парка. В настоящее время они готовят петицию на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить стройку в парке.

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