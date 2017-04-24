Московская полиция задержала участников собрания защитников парка «Крылатские холмы»
В Москве правоохранительные органы задержали трех участников собрания жителей района Крылатское, которые выступают в защиту местного парка «Крылатские холмы». Полицейские также препятствовали проведению собрания жителей района
В Москве правоохранительные органы задержали трех участников собрания жителей района Крылатское, которые выступают в защиту местного парка «Крылатские холмы». Стражи порядка объяснили задержание тем, что активисты проводили несанкционированное мероприятие.
Задержанные - член избирательной комиссии с правом решающего голоса Сергей Игнатьев, Денис Парусов и Эдуард Зиновьев, сообщает портал «ОВД-Инфо».
Игнатьев рассказал, что сотрудники столичной полиции пытались препятствовать проведению собрания жителей Крылатского.
Территорию парка «Крылатские холмы» арендовали несколько крупных компаний, которые построили трек для авторалли и вырубили несколько десятков деревьев. В парке также планируется построить там развлекательный комплекс «Этномир».
Активист Александр Наумов сообщил, что в парке заварили выходы, в результате чего москвичи не могут гулять в привычных местах. Жители района организовали сбор подписей против застройки парка. В настоящее время они готовят петицию на имя президента Владимира Путина с просьбой прекратить стройку в парке.