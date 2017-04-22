В Вологодской области неисправная камера оштрафовала десятки тысяч автомобилистов
В Вологодской области неисправная камера фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения оштрафовала тысячи водителей за превышение скорости, которого на самом деле не было
В Вологодской области неисправная камера фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения оштрафовала тысячи водителей за превышение скорости, которого на самом деле не было. Автомобилисты, которые проехали под «взбесившейся» камерой несколько раз, получили сразу несколько «писем счастья».
Неисправная камера установлена на оживленном участке трассы Вологда - Новая Ладога недалеко от поселка Шексна. За сутки под этой камерой проезжают около 11 тысяч транспортных средств.
На выезде из поселка разрешенная скорость составляет 60 километров в час, а во всех квитанциях о штрафах значится скорость 80 км/ч. На основе показаний камеры было выписано около 10 тысяч штрафов, сообщает «За рулем».
Водители заверили, что скоростной режим не нарушали и обратились в прокуратуру Вологодской области.
В ходе проверки выяснилось, что камера «Автоураган-ВС» неисправна с ноября 2016 года. Прибор стал работать некорректно после прохождения технического обслуживания. Специалисты не до конца затянули одно из креплений, в результате чего камера была установлена под тем углом и стала неправильно считать скорость, прибавляя по 20–30 км/ч.
Теперь автомобилисты пытаются оспорить штрафы, выписанные по показаниям «взбесившейся» камеры. На сегодняшний день аннулировано около 2 тысяч неверных штрафов.