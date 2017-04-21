Эксперты назвали самые опасные транспортные развязки на дорогах Москвы
Эксперты сервиса «Яндекс» определили самые опасные для автомобилистов места в Москве. Как показало исследование, наибольшее число аварий происходит на крупных развязках на МКАД, ТТК и основных вылетных магистралях
Эксперты сервиса «Яндекс» определили самые опасные для автомобилистов места в Москве. Как показало исследование, наибольшее число аварий происходит на крупных развязках на Московской кольцевой автодороге (МКАД), Третьем транспортном кольце (ТТК) и основных вылетных магистралях. Список аварийных мест составлялся на основе меток о ДТП, которые оставляют пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор».
Так, по версии «Яндекса» наибольшее число дорожно-транспортных происшествий в 2016 году произошло на развязке ТТК и Ленинградского проспекта.
На втором месте по уровню аварийности оказалась развязка МКАД и Ленинградского шоссе на северо-западе столицы, а на третьем - участок Волгоградского шоссе у развязки ТТК.
Также часто аварии происходят на пересечении проспекта Мира и ТТК, на 33-м км МКАД возле развязки с Варшавским шоссе, на пересечении Сущевского Вала и Октябрьской улицы, на Автозаводском мосту, на развязке МКАД и Щелковского шоссе, на развязке на 28-м км МКАД с трассой М4 и Липецкой улицей, а также участок Ленинградского шоссе перед съездом на Международное шоссе.
Самым «аварийным» месяцем в 2016 года стал декабрь, на который пришлось 10,6% всех отметок об авариях. Эксперты отмечают, что подобная тенденция наблюдается каждый год. А вот меньше всего аварий было зафиксировано в январе и феврале 2016 года (6,9% и 6,7% от общего числа аварий соответственно).