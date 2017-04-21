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21 апреля 11:49

Дальнобойщики предупредили об угрозе гибели урожая из-за системы «Платон»

Всероссийская бессрочная забастовка водителей грузового транспорта против системы «Платон» не только привела к сокращению ассортимента товаров в магазинах и росту цен, но и грозит гибелью урожая

Фото: cropscience.bayer.ru

Всероссийская бессрочная забастовка водителей грузового транспорта против системы «Платон» не только привела к сокращению ассортимента товаров в магазинах и росту цен, но и грозит гибелью урожая. О такой угрозе, в частности, заявили участники акции протеста в Астраханской области.

Забастовка дальнобойщиков началась 27 марта и с каждым днем число участников протеста растет, хотя власти заявляют о «незначительном» числе бастующих водителей. Наиболее массово и активно протестуют водители из южных регионов страны, например, Дагестана и Астраханской области.

За последние дни протест в Астрахани значительно активизировался. Водители требуют отменить систему «Платон» до июня текущего года. В противном случае, говорят дальнобойщики, ранний урожай овощей останется на полях и сгниет, что приведет к росту цен на ряд продуктов.

«Мы предупредили чиновников и депутатов, что если до июня нас не услышат, не отменят систему «Платон», то, когда начнется ранняя картошка, машины на поле не заедут. И с нами будут протестовать фермеры, которые набрали кредиты и не смогут их отдать. Будут с нами кричать в два раза громче. Их продукция будет пропадать на поле», - рассказал «Кавказскому узлу» координатор протестной акции Алексей Лазовский.

Участники астраханского протеста полностью прекратили работу, а их фуры стоят в гаражах и на стоянках. После этого на стачку дальнобойщиков обратили внимание депутаты областной думы. Астраханский парламент принял обращение к российскому правительству, Госдуме и Совету Федерации с просьбой пересмотреть тариф в системе «Платон», который в конце апреля повысится до 1,91 рубля за километр пути.

Депутаты в своем обращении, которое готовилось совместно с лидерами протеста, говорится, что налогообложение владельцев большегрузных автомобилей на сегодняшний день является избыточным.

В то же время астраханские дальнобойщики, как и водители большегрузов из других регионов страны настаивают на полной отмене системы «Платон», а не снижении тарифа.

Стоит отметить, что федеральные власти отменять систему «Платон» не собираются и делают вид, что никакой всероссийской акции протеста нет. Государственным СМИ запретили освещать тему забастовки дальнобойщиков, Росавтодор сообщает о сокращении числа бастующих, а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме заявил, что протестуют всего 480 водителей. Лидер Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин на это возразил, что число бастующих дальнобойщиков в стране составляет 600 тысяч человек.

Теги: Система «Платон»
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