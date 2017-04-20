Пятиэтажки
Мой помощник — достаточно спокойный человек — вчера вечером позвонил мне в ярости, я и не думал, что он так умеет. А я попросил его всего лишь сходить на встречу с главой управы про «снос пятиэтажек», «реновацию», или, проще, про то, как мэрия будет изымать у москвичей частную собственность. Впрочем, мои собственные впечатления отличаются немногим, только что я к этому был готов.
Собственно, рассказ в лицах. Про то, как в переполненный школьный актовый зал пришли 400 человек, уставшие во всех проходах. Про то, как глава управы со сцены начал рассказывать, что снос — это прекрасно, а противостоят ему только провокаторы из оппозиции (фраза, как я потом посмотрел в Сети, была общей для всех встреч). Про то, как люди стали задавать вопросы, а в о ответ слышать «вы врете». Или даже про наемного сторонника мэрии, которому после выкрика «Скорей бы снесли мой дом, хочу новый!» сказать больше оказалось нечего.
Ему нет, а людям — да.
Они оказались очень грамотными и читавшими закон: звучало и про нарушение Конституции, и про всё те вещи, о которых я здесь писал.
Что мы узнали нового?
1. Дома под снос будут выбираться голосованием в «Активном гражданине». Вопросы фальсификаций встают в полный рост.
2. На встречах раздавали анкеты, «поддерживаете ли вы в целом (!) программу реновации?» Анкеты никак не заверялись и тут же распечатывались на принтерах, так что скоро не исключено, что мы узнаем удачные для мэрии результаты опроса.
3. На прямые вопросы о переселении в «районе проживания» за вычетом ЦАО и Новой Москвы чиновники сначала обвиняют во вранье, а потом с улыбкой говорят: «А у нас много желающих переехать из центра».
4. До сих пор нет ни одного внятного плана, какие дома идут под снос, но главное было вчера сказано открыто: их будет очень много, а переселять такое количество людей обратно в центр не собираются. «Как вы планируете решать проблему с транспортом, если построите на месте пары пятиэтажек две высотки?» — «Но ведь многие переедут, а здесь мы разовьем инфраструктуру…» Тут-то люди к сцене нехорошо и потянулись.
5. Еще был важный вопрос: «Я собственник, почему я должен отказываться от своего имущества по итогам чего-то голосования?» Ответ: «Вы должны подчиниться большинству!» Стоит ли говорить, что отвечает так представитель ЕР.
Таким образом, встречи эти достигли обратного эффекта: люди пришли в тревоге, а ушли в ярости, так как увидели, что их лишают главного имущества москвича — квартиры. Это уже даже не спор телевизора с холодильником, а битва за последнее, базовое, что есть — жилье. Сергей Семенович придумал отличную программу, спору нет, Ротенберги довольны.
Итог: остановить это никакими встречами нельзя, власти вчера через своих глав управ и представителей префектур во всех известных мне случаях молча просидели всю встречу (этакие «смотрящие» от руководства) и дали понять: диалога не будет. Сказки будут, успокоительные слова будут, а диалог — нет.
Поэтому остановить снос (для тех, кто не хочет, а таких, судя по многочисленным публикациям в сети, большинство) можно только самим, своим представительством во власти.