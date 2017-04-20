Меню
Общество
Как не попасть на счетчик
Авторская колонка
20 апреля 21:11
Гудков Дмитрий

Политик, депутат Государственной Думы

Все авторы

Пятиэтажки

Мой помощник — достаточно спокойный человек — вчера вечером позвонил мне в ярости, я и не думал, что он так умеет. А я попросил его всего лишь сходить на встречу с главой управы про «снос пятиэтажек», «реновацию», или, проще, про то, как мэрия будет изымать у москвичей частную собственность. Впрочем, мои собственные впечатления отличаются немногим, только что я к этому был готов.

Собственно, рассказ в лицах. Про то, как в переполненный школьный актовый зал пришли 400 человек, уставшие во всех проходах. Про то, как глава управы со сцены начал рассказывать, что снос — это прекрасно, а противостоят ему только провокаторы из оппозиции (фраза, как я потом посмотрел в Сети, была общей для всех встреч). Про то, как люди стали задавать вопросы, а в о ответ слышать «вы врете». Или даже про наемного сторонника мэрии, которому после выкрика «Скорей бы снесли мой дом, хочу новый!» сказать больше оказалось нечего. 

Ему нет, а людям — да.

Они оказались очень грамотными и читавшими закон: звучало и про нарушение Конституции, и про всё те вещи, о которых я здесь писал.

Что мы узнали нового?

1. Дома под снос будут выбираться голосованием в «Активном гражданине». Вопросы фальсификаций встают в полный рост.

2. На встречах раздавали анкеты, «поддерживаете ли вы в целом (!) программу реновации?» Анкеты никак не заверялись и тут же распечатывались на принтерах, так что скоро не исключено, что мы узнаем удачные для мэрии результаты опроса.

3. На прямые вопросы о переселении в «районе проживания» за вычетом ЦАО и Новой Москвы чиновники сначала обвиняют во вранье, а потом с улыбкой говорят: «А у нас много желающих переехать из центра».

4. До сих пор нет ни одного внятного плана, какие дома идут под снос, но главное было вчера сказано открыто: их будет очень много, а переселять такое количество людей обратно в центр не собираются. «Как вы планируете решать проблему с транспортом, если построите на месте пары пятиэтажек две высотки?» — «Но ведь многие переедут, а здесь мы разовьем инфраструктуру…» Тут-то люди к сцене нехорошо и потянулись.

5. Еще был важный вопрос: «Я собственник, почему я должен отказываться от своего имущества по итогам чего-то голосования?» Ответ: «Вы должны подчиниться большинству!» Стоит ли говорить, что отвечает так представитель ЕР.

Таким образом, встречи эти достигли обратного эффекта: люди пришли в тревоге, а ушли в ярости, так как увидели, что их лишают главного имущества москвича — квартиры. Это уже даже не спор телевизора с холодильником, а битва за последнее, базовое, что есть — жилье. Сергей Семенович придумал отличную программу, спору нет, Ротенберги довольны.

Итог: остановить это никакими встречами нельзя, власти вчера через своих глав управ и представителей префектур во всех известных мне случаях молча просидели всю встречу (этакие «смотрящие» от руководства) и дали понять: диалога не будет. Сказки будут, успокоительные слова будут, а диалог — нет. 

Поэтому остановить снос (для тех, кто не хочет, а таких, судя по многочисленным публикациям в сети, большинство) можно только самим, своим представительством во власти.

Сейчас на главной
Горячие новости
Трагедия на Сямозере дошла до московских чиновников
Сотрудники департамента труда и социальной защиты города Москвы стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей во время шторма на Сямозере (республика Карелия) летом 2016 года
уголовный кодекс
В суд налегке
Министерство юстиции выступило с поправками в уголовное законодательство, которые обяжут Следственный комитет находить и накладывать арест на имущество подозреваемых до суда. Практически это коснется 70% статей Уголовного кодекса.
Горячие новости
В доме экс-главы Марий Эл нашли исторические ценности
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в особняке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова обнаружили предметы роскоши, которые представляют историческую и культурную ценность
Горячие новости
Крым станет офшорной зоной. Это поможет полуострову обойти западные санкции
Республика Крым в будущем может стать офшорной зоной. Глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил данную информации. Он отметил, что такой проект действительно обсуждается
Горячие новости
Россиянам доплатят за отдых на родине
Комитет Совета Федерации по социальной политике предложил стимулировать рублем покупку россиянами туров по родной стране. Сенаторы выступили с инициативой предоставлять отдыхающим на российских курортах гражданам налоговый вычет
Горячие новости
«Село - столице - похмелиться»
Пенсионер из Томской области вернул главе правительства Дмитрию Медведеву по почте прибавку к пенсии в размере 60 рублей. От отправки перевода премьеру пенсионера из поселка Белый Яр не остановила даже стоимость услуг «Почты России»
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

РПЦ
Страсти по Исаакию
Сейчас все противоборствующие стороны в споре за Исаакиевский соборспытаются подать ее с пользой для себя. Противники передачи собора церкви твердят, что Исаакий во все времена принадлежал государству, сторонники передачи говорят, что, кому бы собор не принадлежал, он всегда, кроме как в советское время, являлся храмом, а не музеем.
Авторская колонка
Проходимочные политики
Чего уж там скрывать: в ежегодном отчете Медведева в Думе нас интересовал только один вопрос – что он скажет про Навального? Этот отчет сам по себе бестолковая затея. Потому что ни от вопросов депутатов, ни от ответов Медведев ничего не изменится.
Орехъ Антон
Горячие новости
Лучшие мужчины - это женщины
Супруга депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова возглавила неформальный рейтинг самых богатых жен российских чиновников. Елена Некрасова за 2016 года заработала 646 млн рублей, что в 130 раз больше дохода ее мужа-депутата
Горячие новости
Голодающих из-за долгов по зарплате строителей обвинили в вымогательстве
Уполномоченный по правам человека в республике Хакассия Александр Чистотин пожаловался в полицию на местных строителей, которые 12 апреля объявили сухую голодовку из-за долгов по зарплате
Горячие новости
Власти отказали «случайным» детям в материальной помощи
В Перми матерей-одиночек лишили права на получение так называемой социальной карты на 60 тысяч рублей в рамках программы материальной помощи молодым мамам. Соответствующие поправки в региональный закон внес депутат Сергей Клепцин
мошенничество
«Фишка» от Россельхозбанка
Несколько десятков жителей села Орлик (Республика Бурятия) оказались в сложной ситуации. Филиал государственного банка, несмотря на установление следствием факта мошенничества его сотрудниками, продолжает требовать от людей погашения фиктивно оформленных кредитов ...
Горячие новости
В «Новую газету» прислали конверт с белым порошком
В среду, 19 апреля, в редакцию «Новой газеты» пришло письмо с белым порошком неизвестного происхождения. В редакции рассказали, что письмо прибыло из Грозного, но без подробного обратного адреса
туризм
Турецкий берег снова теряет привлекательность
Накануне летнего сезона Росавиация предупредила перевозчиков о том, что чартерные рейсы на турецкие курорты могут быть запрещены. Любители отдыха за границей тут же начали рассматривать другие направления, такие как Кипр и Тунис
Горячие новости
Жители Новосибирска победили «тарифный беспредел»
Жители Новосибирской области добились отмены повышения тарифов на услуги ЖКХ. Губернатор области 19 апреля отменил соответствующее постановление. Предполагается, коммунальные тарифы повысятся только на 4% вместо 15%
Горячие новости
В Черном море затонул сухогруз «Герои Арсенала»
В Черном море потерпел крушение сухогруз «Герои Арсенала», следовавший под флагом Панамы. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию. В управлении МЧС России по республике Крым сообщили, что сигнал о помощи поступил от судна около 4 утра
Горячие новости
В списках не значатся
Неофициальные потери российской армии в Сирии могут значительно превосходить данные Министерства обороны России. Российские власти официально подтвердили гибель только пятерых военнослужащих за период с конца января по настоящее время
Горячие новости
«Квартиры, машины и тайная бухгалтерия»
В Администрации президента РФ появился специальный отдел, который будет вести информационную кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального. Работу «отдела Навального» курирует заместитель руководителя внутриполитического управления