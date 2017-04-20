Сотрудники департамента соцзащиты Москвы стали фигурантами дела о гибели детей на Сямозере
Сотрудники департамента труда и социальной защиты города Москвы стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей во время шторма на Сямозере (республика Карелия) летом 2016 года
Сотрудники департамента труда и социальной защиты города Москвы стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту гибели детей во время шторма на Сямозере (республика Карелия) летом 2016 года. Дело в отношении чиновников возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».
О возбуждении дела против столичных чиновников сообщается в ответе управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве на обращение председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой.
Заместитель главы департамента труда и соцзащиты Татьяна Барсукова в беседе с РБК заявила, что возбуждение дела стало для них «неожиданностью».
Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Группу московских школьников, отдыхавших в лагере «Парк-отель Сямозеро» отправили вместе с инструктором в сплав по озеру, не смотря на предупреждение МЧС о надвигающемся шторме. Лодки с детьми перевернулись, в результате чего утонили 14 детей в возрасте 12-13 лет.
Контракт на отдых детей в лагере «Парк-отель Сямозеро» был заключен департаментом соцзащиты. Однако фигурантами дела о гибели детей до сих пор оставались только руководители лагеря, глава Карельского Роспотребнадзора и местный фельдшер, которая не отреагировала должным образом на звонок подростка, сообщившего о тонущих детях.
Партия «Яблоко» обратился в ФАС летом 2016 года и потребовал проверить электронные аукционы департамента соцзащиты, которые выигрывала компания ООО «Парк-отель «Сямозеро». Эксперты партии обнаружили признаки картельного сговора между заказчиком и подрядчиком. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что технические требования тендера были скопированы с сайта самой турфирмы.
Антимонопольщики в свою очередь обнаружили в электронных аукционах признаки преступления, предусмотренного статьей «Ограничение конкуренции». По данным АС, в результате картельного сговора «Парк-отель «Сямозеро» получил 68,4 млн рублей прибыли.
В ответе петербургского СК о возбуждении по данному факту уголовного дела имена подозреваемых не сообщаются. В «Яблоке» отмечают, что контракты подписывала замглавы департамента Татьяна Барсукова.