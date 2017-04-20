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уголовный кодекс
Екатерина Гладушина
20 апреля 16:11

В суд налегке

Минюст предлагает арестовывать имущество подозреваемых. Инициативу рассматривают, но юристы настроены скептически

Министерство юстиции выступило с поправками в уголовное законодательство, которые обяжут Следственный комитет находить и накладывать арест на имущество подозреваемых до суда. Практически это коснется 70% статей Уголовного кодекса.

Безграничные возможности

На портале проектов нормативных актов regulation.gov размещен проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые предусматривают обязанность следователей Следственного комитета (СК) ходатайствовать об аресте имущества до приговора суда подозреваемых или обвиняемых почти в каждом уголовном преступлении. Проект будет доступен для обсуждения до 26 мая. 

Сегодня следователи, согласно действующему УПК, должны искать имущество подозреваемых и ходатайствовать о его аресте, только если предполагаемый преступник причинил имущественный вред. Поправки Минюста предполагают поиск имущества, если такой ущерб не установлен, но за данное преступление предусмотрен штраф или конфискация. Причем если имеются сведения, что имущество подозреваемого находится за границей, то следователь или дознаватель при аресте будут запрашивать помощь иностранных компетентных органов «в соответствии с… международным соглашением или на основе принципа взаимности».

Кроме того, в УПК должно появиться положение о поиске имущества «в возможно короткий срок», а суды должны будут рассмотреть ходатайства следователей о его аресте не позднее 8 часов с момента получения ходатайства.

Поправки планируется внести в ст. 160.1 УПК «Меры по обеспечению гражданского иска». Она будет переименована в «Меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий». Также предполагается внести изменения и дополнения в ст. 165 «Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия».

Если обратиться к Уголовному кодексу (его Особенно части), то штрафы предусматривают 254 из 342 статей УК. Это касается экономических и экологических преступлений, преступлений против прав и свобод человека, собственности и компьютерной информации, практически всех преступлений против семьи и интересов госслужбы, против порядка и общественной безопасности. Размер уголовных штрафов достигает 5 млн. рублей, а по делам о взяточничестве – до стократного размера взятки. Не предусматривают штрафов только 88 статей УК. Статьи, где предусмотрена конфискация, указаны с ст. 104.1 УК. 

Чем обернется новая поправка?

Получается, что изменения в уголовном праве охватят неограниченный круг подозреваемых. Об этом предупреждает адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Поправка не пройдет, считает он, потому что в ней скрыта коррупционная составляющая, что дает широкий простор для злоупотреблений. Сегодня достаточно тех правил наложения ареста на имущество, которые перечислены в ст. 115 УПК.

Управляющий партнер компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Лемчик идет дальше – он предполагает, что следователи под предлогом установления имущества за рубежом могут устанавливать истинных бенефициаров иностранных компаний. Это для бизнеса может открыть «ящик Пандоры», говорит адвокат.  

В теории новые поправки могут стать основанием для поиска и ареста имущества экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сегодня он обвинен в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также покушения на предпринимателя Евгения Рыбина. Экстрадиции объявленного в международный розыск Ходорковского добивается Следственный комитет, и пока о досудебном аресте его имущества не говорилось. Однако возможные поправки в УПК, согласно закону, распространяются на уже открытые уголовные дела.

Статья 105 УК, под которую подпадают основные обвинения против Ходорковского, предусматривает конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступления. Однако генпрокуратуре РФ так и не удалось наложить арест на его заграничную собственность. Представитель Ходорковского Ольга Писпанен сообщила РБК, что его юристы не видят оснований для каких-то изменений в пользу СК в этом вопросе. Сам Ходорковский заявил РБК, что в случае прихода к власти «мы эту поправку менять не будем».

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