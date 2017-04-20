Силовики изъяли из особняка экс-главы Марий Эл объявленные в розыск предметы роскоши
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в особняке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова обнаружили предметы роскоши, которые представляют историческую и культурную ценность
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в особняке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова обнаружили предметы роскоши, которые представляют историческую и культурную ценность. Некоторые из этих предметов находятся в международном розыске.
По данным интернет-журнала «7x7», силовики изъяли из дома Маркелова в Йошкар-Оле прижизненное издание стихов Александра Сергеевича Пушкина с его личным автографом, а также рукописи известного русского историка и писателя XVIII века Николая Михайловича Карамзина.
Также в ходе обыска обнаружены произведения искусства всемирно известных итальянских художников (Боттичелли и Рафаэля), скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Часть из найденных произведений искусства находится в международном розыске.
Эксперты оценили стоимость произведений искусства, найденных в доме г-на Маркелова, в несколько десятков миллионов евро.
Напомним, через неделю после отставки с поста главы Марий Эл следственные органы возбудили против Леонида Маркелова уголовное дело о взятке в размере 235 млн рублей. Такое вознаграждение чиновник получил за покровительство и выделение субсидий агрохолдингу «Акашевская».
По данным следствия, деньги в виде векселей Леониду Маркелову передал один из бывших владельцев и учредителей холдинга Николай Криваш (сейчас он находится за границей). Посредником в передаче взятки стала директор марийского телеканала «12 регион» Наталия Кожанова.