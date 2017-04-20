Томский пенсионер отправил премьеру Медведеву свою прибавку к пенсии в 60 рублей
Пенсионер из Томской области вернул главе правительства Дмитрию Медведеву по почте прибавку к пенсии в размере 60 рублей. От отправки перевода премьеру пенсионера из поселка Белый Яр не остановила даже стоимость услуг «Почты России»
Пенсионер из Томской области вернул главе правительства Дмитрию Медведеву по почте прибавку к пенсии в размере 60 рублей. От отправки перевода премьеру пенсионера из поселка Белый Яр не остановила даже стоимость услуг «Почты России». На почте за отправку 60 рублей с пожилого клиента взяли 133 рубля.
Пенсионер Виктор Смирнягин в своем письме главе написал: «Село - столице - похмелиться».
Томский пенсионер призвал всех пенсионеров отправить свои «добавки» в размере 58 рублей Дмитрию Медведеву. Мужчина надеется, что после этого властям станет стыдно за свои действия.
«Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая. Постыдились бы. Да уж куда там...», - написал в письме пенсионер, которое приводится на сайте московского отделения КПРФ.
Напомним, с 1 апреля 2017 года власти проиндексировали социальные пенсии на 1,5%. В денежном выражении прибавка составила от 65 до 180 рублей.