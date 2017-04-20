Страсти по Исаакию
На бога надейся – а музей отдай
Несмотря на категорическое «нет» подавляющего числа россиян, в том числе, двухсот тысяч ленинградских блокадников, государство все равно отдает народный собор в собственность церкви.
«Палка» о двух концах
Сейчас все противоборствующие стороны в споре за Исаакиевский собор, вспоминая историю, пытаются подать ее с пользой для себя. Противники передачи собора церкви твердят, что Исаакий во все времена принадлежал государству, сторонники передачи говорят, что, кому бы собор не принадлежал, он всегда, кроме как в советское время, являлся храмом, а не музеем.
Что удивительно – здесь правы и те и другие. До 1917 год Исаакиевский собор был храмом, но принадлежащим государству. Но тогда были свои юридические тонкости. До революции Церковь не была отделена от государства – более того, была государственной, по сути «церковным министерством». А фактически же Исаакиевский собор 1871 года принадлежал Министерству путей сообщения и публичных зданий. В 1871 году храм передали в ведение МВД – порядок управления был такой: «в хозяйственном отношении» собор подчинялся Ведомству Православного Вероисповедания, а «в техническо-художественном» – министерству внутренних дел. Попытка передать собор полностью в ведение Церкви была в 1883 году, но она не была поддержана Госсоветом при согласии на то царя Александра Третьего.
По сути, то, что сейчас творится вокруг собора, напоминает ту историческую ситуацию – но с одним «но»: церковь в России сегодня это самостоятельная юридическая единица, а значит, и передача имущества должна закрепляться юридически – пусть и всего лишь в пользование. Захочет ли, пусть и временный, но собственник, чтобы на его территории был музей в привычном для нас виде?
Музей в Исаакиевском соборе – это ведь не только высокое искусство, но и высокодоходный туристический бизнес, который курировало государство. Но если оно передает собор церкви, зачем той чужой бизнес – церковь и сама вполне способна им заниматься.
По факту выходит, что государство просто отдает этот бизнес стороннему юрлицу – просто так, безвозмездно. Визуально по причине того, чтобы «восстановить справедливость» и сделать Исаакий храмом. По слухам, богатая РПЦ вполне могла пролоббировать передачу среди отдельных чиновников, так сказать, в частном порядке. Другими словами, кто-то на всем этом мог очень неплохо нагреть руки.
Ведь если посмотреть все случаи передачи объектов культурного наследия РПЦ за последние 10 лет (Храм Воскресения Христова в Кадашах (2006), Новодевичий монастырь (2010), Храм апостола Иоанна Богослова под Вязом (2012), Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь (2013), Смольный собор (2015), видно, что церковь упорно и методично забирает самые лакомую недвижимость, которая раньше приносила туристический доход государству или муниципальным структурам, а теперь приносит доход сугубо РПЦ. И вот сюжет - Храм Христа Спасителя в Москве не принадлежит Церкви, но почему-то Церковь на него не претендует. Может потому, что Храм Христа Спасителя принадлежит Швейцарскому частному Банку, а Церковь таким образом оплачивая баснословную арендную плату за использования Храма, попросту переправляет деньги за рубеж прямо на счёт этого банка? И, естественно, никому не отчитываясь. Потому что РПЦ - это единственная в России юридическая структура, полностью свободная от налога на прибыль. Если точнее, это выглядит так: в ряде случаев закон предоставляет религиозным организациям льготы по налогам. Так, например, в соответствии со ст. 381 Налогового кодекса РФ все религиозные организации освобождаются от уплаты налога на имущество, используемое ими для осуществления религиозной деятельности. Под льготу подпадают, в частности, здания храмов, синагог, мечетей и иных объектов, предназначенных для совершения богослужений, а также здания семинарий, медресе и прочих учреждений профессионального религиозного образования. А в соответствии со ст. 395 религиозные организации освобождаются также от уплаты земельного налога за участок, на котором расположены все здания, строения и сооружения вышеназванных организаций. А если нет налога – перед кем отчитываться?
С чего все началось
10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование и на содержание Русской православной церкви (РПЦ). Однако добавил, что у храма останутся музейные функции. Решение вызвало неоднозначную реакцию общественности, некоторые эксперты опасаются, что новый статус ограничит доступ в него туристов.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге с 1931 года является музеем. Здание находится в городской собственности и управляется Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».
Летом 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой передать ей в безвозмездное пользование Исаакиевский собор. При этом в епархии пообещали не вводить ограничения на посещение собора и сделать вход бесплатным.
Тогда власти города отказали РПЦ в просьбе. В апреле 2016 года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с повторной просьбой о передаче собора Церкви под основанием закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», подписанного президентом в 2010 году.
Согласно документу, религиозные организации, в том числе РПЦ, получили право вернуть в собственность или безвозмездное пользование храмы, закрытые после Октябрьской революции 1917 года. В том числе те, в которых впоследствии были открыты музеи.
Против передачи собора РПЦ выступили некоторые депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, а также директор музея Николай Буров.
Руководство музея и другие противники передачи храма указывают на то, что в настоящее время музей содержит себя за свой счет. Так, в 2015 году выручка музея составила 728 миллионов рублей. Его закрытие и введение бесплатного входа приведет к тому, что все расходы на реставрацию собора могут лечь на бюджет города в ущерб другим, в том числе социальным программам.
Если же епархия сохранит платный вход и пустит доходы на реставрацию, бюджет все равно недосчитается средств из-за особенностей налогообложения религиозных организаций, рядом с которыми налоговой делать нечего.
Среди других возражений против передачи собора является то, что его здание никогда не принадлежало непосредственно Церкви, имело особый статус и не являлось приходским. Однако, согласно закону от 2010 года, ни одно из вышеуказанных возражений не является препятствием для передачи Исаакиевского собора в управление Церкви.
Представители Санкт-Петербургской митрополии подчеркивают, что «храмы, построенные для верующих, должны принадлежать верующим». РПЦ заявляет, что главное предназначение Исаакиевского собора должно быть восстановлено. При этом средств, поступающих от прихода, по мнению представителей РПЦ, должно хватить на содержание памятника.
Мирное сосуществование закончилось?
До последнего времени у Музея и РПЦ были вполне мирные отношения. Совместно велась большая созидательная работа, а первый договор между организациями был заключен еще в 1990-м году. Вот, что рассказал о происходящем сам директор музея, Буров Николай Витальевич: «В принципе - это покушение на убийство музея. Музея достаточно успешного, а может быть и наиболее успешного в Российской Федерации. Мы единственный музей России, который не берет у государства ничего, ни из федерального бюджета, ни из городского, на протяжении многих лет. Больше того, мы аккуратный и исправный налогоплательщик. От 50 до 80 миллионов музей выплачивает в виде налогов ежегодно. Мы даже реставрацию, оплачиваем из своего кармана».
Один из главных тезисов всей компании сводится к тому, что решение передать Исаакий церкви исправит ошибки прошлого. В данном случае нельзя говорить о возращении. Что до революции, что после, что сейчас - хозяином оставалось государство. Никому из правящих на протяжении нашей истории не приходило в голову делать такие подарки.
Что же до верующих – в соборе постоянно проходят службы, каждая полностью поддерживается, обслуживается и оплачивается из бюджета музея. Активно работает церковная лавка, доходы которой никак с бюджетом музея не связаны - все уходит духовным лицам. Но, видимо, тем показалось этого мало.
Отдельная история - остановка реставрации. Спустя несколько лет начнут появляться предаварийные и аварийные ситуации, работать с которыми будет некому. И вот тут получается, что другого решения, кроме как обратиться к государству за бюджетными средствами у епархии не будет. Да и испокон веков так сложилось – церковь просит на «церковные нужды», церковь получает. Ни одна власть, за исключением советской, не хочет прослыть «безбожной». Так что, полмиллиарда в год из бюджета города местной власти нужно планировать в расход уже сейчас. Но самое страшное для столь великих зданий, нагруженных таким количеством художественного убранства - они не терпят остановки обслуживания.
Сейчас собор это больше трех миллионов туристов в год - примерно столько музей принял за 2014-год, и 400 сотрудников, без которых как будет вестись нынешняя научная, историческая работа, педагогическая работа? Кто будет генерировать новые проекты и пионерские музейные программы?
Особое мнение 200 тысяч человек
На ошибочности решения передачи собора церкви в открытом письме настаивают и «жители блокадного Ленинграда», которые считают, что нельзя вырывать из истории города-героя его славные страницы. «Исаакиевский собор не только храм, но и символ отстоявшего свободу Ленинграда». И, тем не менее, даже эта категория противников передачи собора церкви считает, что сегодня Исаакиевский собор являет собой прекрасный пример сотрудничества музейного и церковного сообществ – то есть, никакой нужды собору менять юрисдикцию нет абсолютно.
«Это наша общая история, которую мы, как блокадники, считаем недопустимым забывать при принятии судьбоносных решений. Музей-памятник проводил и проводит огромную работу по увековечиванию памяти героической обороны Ленинграда. Тематические экскурсии, посвященная блокаде постоянная выставка, которую можно посещать бесплатно, также бесплатные концерты в честь прорыва и снятия блокады – это далеко не полный перечень того, что объединяет нас с музеем. У нас есть небезосновательные сомнения в том, что данная работа будет продолжена в случае передачи собора РПЦ, поскольку музей при церкви будет иметь совсем другие приоритеты.
Нельзя вырывать из истории города-героя его славные страницы. Исаакиевский собор не только храм, но и символ отстоявшего свободу Ленинграда. Он сохранился благодаря героическим усилиям его работников. Давайте не забывать об этом. В противном случае нас ждет историческое беспамятство, хуже которого может быть только полное забвение. Чтобы не допустить этого, нам нужен не церковный, а государственный музей, ведь рассматривать Исаакиевский собор лишь как храм – значит, не видеть его исторического значения, в том числе в грозные военные годы.
Нам еще раз хочется повторить: Исаакиевский собор наше общее достояние – верующих и неверующих, тех, кто, как мы, пережил войну, и тех, кто ее не знал – наших детей, наших внуков. Только музей, отражающий историю собора целиком, а не ее отдельную часть, будет достоин нашего великого города».
Это отрывок из письма, под которым подписались более 200 тысяч человек, имеющих право на свою точку зрения. Это люди, и среди них немало верующих, которые отстояли город во время блокады, отстояли, в том числе и Исаакиевский собор – именно как музей. Это люди, важней которых для Питера, на мой взгляд, никого не может быть. И их никто не услышал.
И это удивительно еще и на фоне того, что в другой, не слишком красивой истории, когда телеканал «Дождь» накануне 70-летия Победы проводил ставший скандальным опрос на тему «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней», власть очень быстро отреагировал на возмущение блокадников, за один-единственный вопрос едва не «похоронив» попавший в опалу телеканал.
А здесь те же самые люди говорят – нас морили голодом, холодом, нас бомбили – но мы город врагу не отдали. Оставьте нам то, что мы когда-то сохранили для страны, для людей. Тем более, в соборе церковные службы проходят давно и регулярно – а вот в церкви уже музея не будет. Парадокс – но в этом случае к отчаянному призыву блокадников сохранить музей со стороны власти абсолютная глухота!
Людей никто не слышит
Не слышат власти не только блокадников – к призыву сохранить в соборе музей подключились все категории граждан, включая верующих, которые давно посещают службы на территории музея и никогда не задумывались над тем, что здесь что-то нужно менять. Людям нужно услышать молитву – ради бога, людям необходимо осмотреть музей – пожалуйста. Места много – никто никого не притеснял. Никто не понимает, почему сейчас появилась нужда ущемлять один в угоду другим?
Александр Сокуров: «Мы совершаем гигантскую ошибку, отдавая часть власти православной церкви… Как только будет принято решение о создании православной партии, которая станет одной из официальных государственных партий, запустится маховик разрушения страны».
Активно ведется полемика относительно судьбы Исаакия и в социальных сетях. Большинство комментариев – откровенный негатив к решению властей пойти навстречу РПЦ в ее просьбе о передаче собора под церковное предназначение.
Возможно, пользователи соцсетей слишком эмоциональны – но и они имеют на то право. Ведь это не какие-то единицы недовольных людей - по опросам передачу собора РПЦ поддерживают 17,8% опрошенных, против выступают 57,1% респондентов, причем 42% заявили, что они выступают «категорически против».
Да и насчет Юнеско тоже правда – объект Юнеско по закону должен находиться в собственности государства, поэтому церкви собор лишь передают во временное пользование сроком на 49 лет, что делает Питер формальным собственником, а значит, и обязанным содержать, ремонтировать и реставрировать, муниципалитет. В общем, все заботы будут на городе, кроме одной – получать прибыль.
На сайте городского комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга было опубликовано распоряжение, согласно которому Исаакиевский собор должен быть передан Русской православной церкви не позднее первой половины 2019 года. До 1 марта 2017 года бюджетное учреждение Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» должен «определить возможность изъятия объекта из оперативного управления учреждения без предоставления взамен учреждению обеспечивающих его деятельность помещений». Между тем, петербургский Союз музейных работников расценил передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея. Начались протесты, митинги, сборы подписей…
Беспокойство людей естественно, ведь речь о крупнейшем музее. Этот факт требует учитывать интересы как верующих, так и множества туристов, музейного сообщества и просто неравнодушных людей.
Однако, принятый Госдумой Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» позволил власти плевать на мнение людей – ведь передача собора в безвозмездное пользование РПЦ производится на законном основании.
Специалисты говорят, что передача собора в руки церкви поставит крест на работе одного из самых успешных музеев России. В 2016 году музей «Исаакиевский собор» заработал около 800 миллионов рублей, принял около 4 миллиона посетителей. На фоне большинства других российских музеев, стоящих в очереди за «социальным пособием», это выглядит для нашей российской действительности настоящим экономическим чудом. Тем более, что вырученные музеем средства шли не только на его собственную реставрацию, но и на реставрационные работы в других храмах города. Сейчас у города останутся только расходы.
Но важнее, пожалуй, другое – сам факт того, что «власть народа» в нашей стране спокойно обходится без народа, без его мнения, давно забыв, кто эту власть избирал, забыв даже тех, кто за этот город семьдесят с лишним лет назад умирал. Умирал – чтобы город выжил, чтобы в этом городе рождались новые поколения людей, имеющих возможность придти в самый народный собор и с удивлением понять – наш музей самый лучший. Был…
По большому счету, это упрек и зарок на будущее нам, простым людям – быть мудрее с выбором тех, кто идет во власть – всех, от районного депутата до… Кстати, в 2018-м нам представится возможность проявить свою мудрость…