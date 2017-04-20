Хакасский омбудсмен пожаловался в полицию на голодающих из-за долгов по зарплате строителей
Уполномоченный по правам человека в республике Хакассия Александр Чистотин пожаловался в полицию на местных строителей, которые 12 апреля объявили сухую голодовку из-за долгов по зарплате
Уполномоченный по правам человека в республике Хакассия Александр Чистотин пожаловался в полицию на местных строителей, которые 12 апреля объявили сухую голодовку из-за долгов по зарплате. Омбудсмен в своей жалобе отметил, что целью голодовки является вымогательство денег у властей.
Ранее «Общая Газета» писала, что сотрудники строительных фирм, которые занимались возведением жилья для погорельцев, объявили сухую голодовку. Строители говорят, что не получают зарплату с 2015 года.
Голодовка была объявлена после того, как в правительства региона заявили, что свои обязательства выполнили, а долги по зарплате возникли по вине субподрядных организаций.
Участники акции протеста «в случае летального исхода» просят считать их убийцами президента РФ Путина В. В. и премьер-министра Медведева Д. А.
Омбудсмен Александр Чистотин заявил, что изначально на долги перед строителями жаловался бригадир по фамилии Бахтигузин, под начальством которого работал один из участников голодовки Евгений Салтынюк.
Суды региона постановили выплатить деньги строителям, средства более чем через год были переведены на счет Бахтигузина, но Салтынюк сообщил, что он не получил зарплату от бригадира, и организовал голодовку.
В жалобе Чистотина говорится, что голодовка, организованная Салтынюком, «имеет целью вымогательство денежных средств и шантаж органов государственной власти Республики Хакасия, дестабилизацию их работы, создание негативного мнения о субъекте на федеральном уровне, путем вброса искаженной информации в СМИ». В связи с вышесказанным омбудсмен просит полицию дать правовую оценку действиям участников голодовки.