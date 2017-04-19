Пермский депутат лишил матерей-одиночек материальной помощи от государства
В Перми матерей-одиночек лишили права на получение так называемой социальной карты на 60 тысяч рублей в рамках программы материальной помощи молодым мамам. Соответствующие поправки в региональный закон внес депутат Сергей Клепцин
В Перми матерей-одиночек лишили права на получение так называемой социальной карты на 60 тысяч рублей в рамках программы материальной помощи молодым мамам. Соответствующие поправки в региональный закон внес депутат Законодательного Собрания Сергей Клепцин, известный как автор программы «России важен каждый ребенок».
Отметим, что в рамках программы матпомощи молодые мамы могут потратить 60 тысяч рублей от государства на покупку товаров для ребенка. Программа распространяется на женщин в возрасте от 19 до 24 лет. Социальную карту они получают после достижения ребенком 1,5 лет.
По данным портала Properm.ru, из данной программы решили исключить матерей-одиночек. Автором поправок в закон стал депутат Сергей Клепцин. Он заявил, что у матерей-одиночек дети чаще всего появились на свет случайно.
«Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков», - заявил народный избранник.
По данным региональных СМИ, теперь материальную помощь не сможет получить каждый 10-й ребенок, родившийся в Перми с начала 2017 года.
Глава благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова в беседе с порталом Ura.ru заявила, что чиновники таким образом делят детей на законнорожденных и незаконнорожденных.
Между тем, врио губернатора Пермского края Максим Решетников в связи с широким общественным резонансом, который вызвала поправка депутата Клепцина, потребовал внести изменения в закон, который предусматривает выплату дополнительного пособия матерям только при условии, что они состоят в браке или у ребенка установлено отцовство. Решетников заявил, что данная норма порождает дискриминацию детей.