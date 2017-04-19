В редакцию «Новой газеты» прислали письмо с подозрительным белым порошком
В среду, 19 апреля, в редакцию «Новой газеты» пришло письмо с белым порошком неизвестного происхождения. В редакции рассказали, что письмо прибыло из Грозного, но без подробного обратного адреса
Фото: novayagazeta.ru
В среду, 19 апреля, в редакцию «Новой газеты» пришло письмо с белым порошком неизвестного происхождения. В редакции рассказали, что письмо прибыло из Грозного, но без подробного обратного адреса.
На конверте в качестве адресата был указан генеральный директор «Новой газеты» Сергей Кожеуров.
В связи с происшествием сейчас в редакции работают оперативные службы МЧС и сотрудники полиции.
Ранее «Новая газета» заявила об угрозах в адрес журналистов издания, которые связаны с нашумевшим материалом о массовых задержаниях в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Редакция считает, что лидеры чеченского духовенства призывают фанатиков к расправе над журналистами.