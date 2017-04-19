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19 апреля 11:37

В Новосибирске после массовых митингов отменили 15%-й рост тарифов ЖКХ

Жители Новосибирской области добились отмены повышения тарифов на услуги ЖКХ. Губернатор области 19 апреля отменил соответствующее постановление. Предполагается, коммунальные тарифы повысятся только на 4% вместо 15%

Фото: sibkray.ru

Жители Новосибирской области добились отмены повышения тарифов на услуги ЖКХ в регионе на 15%. Губернатор области Владимир Городецкий 19 апреля отменил соответствующее постановление. Предполагается, коммунальные тарифы повысятся только на 4%.

Владимир Городецкий отметил, что учел мнение местных жителей, а также профсоюзов и Общероссийского народного фронта и подписал постановление о внесении изменений в указ о предельных индексах. Плата устанавливается в объеме 4%, сообщает портал «Тайга.Инфо» со ссылкой на губернатора.

Данное решение касается всех городов и районов области.

Федеральный центр ограничил рост тарифов на коммунальные услуги 4%, однако власти Новосибирска решили повысить тарифы ЖКХ на 15%. Г-н городецкий пояснил, что данное решение прошло официальную проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и рост тарифов был признан объективным.

Против роста тарифов выступили рядовые жители Новосибирска, которые с начала года провели несколько массовых акций протеста. Так, например,  19 марта на митинг против «тарифного беспредела» вышли 2,5 тысячи человек, которые помимо отмены решения о повышении тарифов потребовали отставки региональных властей. На отмену указа о подорожании «коммуналки» недовольные граждане дали чиновникам месяц.

На решение региональных властей отменить скандальное повышение тарифов на коммуналку также мог повлиять митинг против коррупции во власти, который прошел во многих городах России 26 марта. Среди регионов Новосибирск стал лидером по числу участников протестной акции. Тогда на улицы вышли более 4 тысяч человек.

В начале апреля эксперты Общероссийского народного фронта рекомендовали властям Новосибирской области пересмотреть вопрос о повышении коммунальных тарифов.

Отметим, что один из митингов против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске посетил оппозиционер Алексей Навальный. Он связал столь резкий рост тарифов с министром Открытого правительства Михаилом Абызовым и его компанией «Сибэко». Данное предприятие является энергетическим монополистом в Новосибирской области.

Компанией «Сибэко» г-н Абызов владеет через учрежденный им холдинг «Ру-ком». В собственности «Ру-ком» находится итальянская компания «Иль Тезоро», управляющая поместьем с особняками в провинции Гроссето (Тоскана, Италия).

«То есть платежи по ЖКХ с новосибирцев – это у министра Абызова доходная часть, а резиденция Тезоро – расходная часть», - отметил Алексей Навальный.

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