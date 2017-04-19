Минобороны в четыре раза занизило данные о погибших в Сирии солдатах
Неофициальные потери российской армии в Сирии могут значительно превосходить данные Министерства обороны России. Российские власти официально подтвердили гибель только пятерых военнослужащих за период с конца января по настоящее время
Неофициальные потери российской армии в Сирии могут значительно превосходить данные Министерства обороны России. Российские власти официально подтвердили гибель только пятерых военнослужащих за период с конца января текущего года по настоящее время. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает о гибели 21 солдата.
Международное агентство утверждает, что данные о потерях российской армии в боях за Пальмиру занижены как минимум в 4 раза.
Журналисты лично пообщались с друзьями и родственниками погибших, изучили данные кладбищ и материалы в соцсетях и пришли к выводу, что с 29 января по 31 марта в Сирии погибло 18 российских граждан. В апреле, по данным агентства, погибло еще трое российских военнослужащих. Это Алексей Сафонов, Владимир Плутинский и Михаил Нефедов. Все они служили в Сирии по контракту.
В данном случае речь идет о солдатах регулярной армии. Точных данных о потерях среди наемников, которые имеют гражданский статус, нет. В марте организация Conflict Intelligence Team и РБК сообщали, что с начала 2017 года в Сирии погибли как минимум девять бойцов так называемой «группы Вагнера» (командир Дмитрий Уткин по прозвищу Вагнер).
Напомним, что в апреле Минобороны РФ официально подтвердило гибель двух российских военнослужащих-контрактников в Сирии. По данным оборонного ведомства, они погибли в результате минометного обстрела со стороны боевиков. Имен погибших власти не называли. По данным СМИ, одного из погибших зовут Игорь Завидный.