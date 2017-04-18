В Екатеринбурге обманутые дольщики встали на колени перед зданием Минстроя
В Екатеринбурге обманутые дольщики долгостроя на улице Щербакова, 20 (ЖК «Щербакова») провели очередной пикет с требованием достроить объект. Акция прошла около здания регионального министерства строительства
В Екатеринбурге обманутые дольщики долгостроя на улице Щербакова, 20 (ЖК «Щербакова») провели очередной пикет с требованием достроить объект. Акция прошла около здания регионального министерства строительства, в ходе которой дольщики власти на колени с плакатом «За что вы это с нами делаете? Помогите! Нам негде жить».
В пикете приняли участие 11 человек, из числа тех, кто купил квартиры в третьей секции ЖК «Щербакова», которая так и не была достроена.
«Мы устали, мы хотим, чтобы минстрой уже взял, наконец-то, на себя ответственность за наш недостроенный дом, стал действовать и внес уже наш дом в список проблемных объектов», - заявил порталу Znak.com один из участников акции Дмитрий Савельев.
Один из дольщиков ЖК «Щербакова» - ветеран второй Чеченской войны Вячеслав Чернов – еще 7 апреля объявил голодовку, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.
Строительством третьей секции ЖК «Щербакова» занималась компания ООО «Рубикон-Аэро Инвест». В октябре 2015 года генподрядчик в лице ЗАО «Системы теплоизоляции и огнезащиты универсальные» уведомил департамент Госжилстройнадзора о приостановке строительства «в связи с неоплатой застройщиком услуг».
Сейчас «Рубикон-Аэро Инвест» проходит стадию конкурсного производства в рамках процедуры банкротства. В реестр требований кредиторов включено 116 физических и юридических лиц, заключивших 146 договоров участия в долевом строительстве третьей очереди ЖК. Общая сумма требования составила 561,07 млн рублей.
В реестр обманутых дольщиков, по данным свердловского Госжилстройнадзора, внесено 22 человека, участвующих в проекте.