Гостиницы Сочи повысили цены на летний период в среднем на 10-15%
В компании TUI Россия сообщили о повышении цен в отелях Сочи в среднем на 15% , а туроператор Coral Travel заявил о росте цен на 10-15%. Глава туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров рассказал о повышении цен на проживание в сочинских гостиницах на 7-12%
Гостиницы Сочи повысили цены на проживание в среднем на 15%. Рост цен на летний период текущего года зафиксировали крупные туроператоры страны.
В компании TUI Россия сообщили о повышении цен в отелях Сочи в среднем на 15% , а туроператор Coral Travel заявил о росте цен на 10-15%. Глава туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров рассказал о повышении цен на проживание в сочинских гостиницах на 7-12%.
Специалисты компании АЛЕАН уточнили, что отели высокого уровня подняли цены на 5%, гостиницы среднего уровня (4 звезды) – на 10%, а гостиницы категории 3 звезды повысили цены на 15%. При этом в некоторых случаях рост цен составляет 20% от цен лета 2016 года, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).