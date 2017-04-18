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18 апреля 12:58

Гостиницы Сочи повысили цены на летний период в среднем на 10-15%

В компании TUI Россия сообщили о повышении цен в отелях Сочи в среднем на 15% , а туроператор Coral Travel заявил о росте цен на 10-15%. Глава туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров рассказал о повышении цен на проживание в сочинских гостиницах на 7-12%

Гостиницы Сочи повысили цены на проживание в среднем на 15%. Рост цен на летний период текущего года зафиксировали крупные туроператоры страны.

В компании TUI Россия сообщили о повышении цен в отелях Сочи в среднем на 15% , а туроператор Coral Travel заявил о росте цен на 10-15%. Глава туроператора «Мультитур» Дмитрий Шаров рассказал о повышении цен на проживание в сочинских гостиницах на 7-12%.

Специалисты компании АЛЕАН уточнили, что отели высокого уровня подняли цены на 5%, гостиницы среднего уровня (4 звезды) – на 10%, а гостиницы категории 3 звезды повысили цены на 15%. При этом в некоторых случаях рост цен составляет 20% от цен лета 2016 года, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теги: Отдыхаем в России
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