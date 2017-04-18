Третья чеченская хуже третьей мировой
Не стану скрывать: я удивлен. Конечно, никакой нормальной проверки в Чечне по поводу притеснений геев не будет. Но сам факт! Мы теперь считаем прогрессом хотя бы формальное проведение хотя бы номинальных, бутафорских действий. Я был уверен, что единственной реакцией на публикации «Новой Газеты», на заявления Муратова и Венедиктова будут пальцы веером из Грозного. Что сколько ты не взывай к прокуратуре, СК, ФСБ, Кремлю, никто и ничего из них не сделает и даже не скажет. Они действительно боятся Кадырова и его бригаду. Однако же, видите, как обернулось!
Генпрокуратура сообщает о проверке публикаций. Правда проверка проводится силами чеченских прокуроров. А чеченские прокуроры – это не вдова унтер-офицера, и сами себя они сечь не станут. Проведут эту как бы проверку и скажут, что все хорошо, ничего не подтвердилось. Может быть, даже не станут стыдить «Новую газету», может даже не станут подавать в суд за клевету. Просто проверят – и ничего не найдут. Зачем тогда вообще проверять? Наверное, ситуация выглядела совсем неприлично. И со стороны уже не всем понятно, где находится настоящая столица России и кто в России главный.
Ну, вот хотели вы проверку – получите и отвяжитесь. Мы же не обещаем вам во всем разобраться и наказать. Мы обещаем проверить и поискать в черной комнате черную кошку. Есть, правда, еще одно предположение. Я понять не мог, чего они там взбеленились-то? Уж сколько было самых разных публикаций у «Новой Газеты», да и не только у нее, про чеченский феодализм, но именно история про геев озлобила кадыровцев до крайности. И думаю я, что оскорбило их само предположение, что в Чечне могут быть какие-то геи. Это то же самое, как если бы вы написали, что чеченцы питаются свиным шашлыком или рискнули провести в Грозном выставку карикатур из «Шарли Эбдо». И вот поэтому я вполне могу себе представить, что в Чечне действительно проведут прокурорскую проверку. Но проверять будут не факты из журналистского расследования, а под видом проверки станут искать геев. Ну, вроде как если есть пострадавшие, то надо же их обнаружить. А помимо пострадавших выявить их друзей, знакомых, родственников – вдруг и среди них тоже есть потенциальные жертвы гомофобии. Так под видом проверки и защиты ЛГБТ, все эти меньшинства и перепишут. А что с ними после переписи случится – это я предлагаю вам самим пофантазировать. Но до сих пор ничто не мешало жечь дома родственников террористов, ничто не мешало выгонять людей их из тех мест, где они жили. Чечня это такая точка на нашей карте, где с человеком может случиться вообще все, что угодно, если этот человек не такой, как все.
Но нам объяснят, что такова плата за мир. Они там делают, что хотят, зато остаются в составе России и не стреляют в федеральные войска. И боится Путин именно этого, Третьей Чеченской. Которая для нас хуже Третьей Мировой.
Источник - Эхо Москвы