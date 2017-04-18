Росстандарт предложил освободить граждан от обязанности проверять счетчики воды
Обязанность проводить проверку счетчиков горячей и холодной воды, установленных в квартирах, могут переложить с населения на управляющие компании. С такой инициативой выступило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Обязанность проводить проверку счетчиков горячей и холодной воды, установленных в квартирах, могут переложить с населения на управляющие компании. С такой инициативой выступило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Глава ведомства Алексей Абрамов заявил, что данный вопрос необходимо решить в течение 2017 года.
«Это скорейшее освобождение населения от поверочных повинностей в ЖКХ и возложение обязательств по поверке бытовых приборов учета воды на управляющие компании», - сказал на заседании коллегии ведомства Абрамов, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, российское правительство приняло постановление о предоставлении коммунальных услуг в жилых домах, которое закрепляет правила установки индивидуальных счетчиков воды и их регулярной поверки, в 2011 году.
Согласно постановлению, следить за приборами должны сами владельцы квартир и частных домов.