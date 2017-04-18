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18 апреля 00:03

Московские власти заключили многомиллионный контракт на разгон облаков без торгов

Московские власти потратят в текущем году на разгон облаков во время праздничных мероприятий 293 млн рублей. Информация о соответствующем контракте опубликована на сайте госзакупок. При этом договор был заключен чиновниками без проведения торгов

Фото: dolmedia.ru

Московские власти потратят в текущем году на разгон облаков во время праздничных мероприятий 293 млн рублей. Информация о соответствующем контракте опубликована на сайте госзакупок. При этом договор был заключен чиновниками без проведения торгов.

Контракт на выполнение работ по метеозащите города Москвы стоимостью 293 млн рублей заключен между ГКУ «Экспертавтодор» и АНО «Агентство Аттех». По данным юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, многомиллионный контракт был заключен без проведения торгов под предлогом, что он касается ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ФБК отмечают, что никаких тайфунов и цунами в российской столице в марте 2017 не было, а значит, данное основание для отказа от торгов является «липовым». Сам контракт в Фонде назвали незаконным.

В связи с вышеуказанным, Фонд борьбы с коррупцией направил жалобу в Главное контрольное управление Москвы.

Любовь Соболь отметила, что в 2016 году московские власти заключили аналогичный контракт «для ликвидации последствий ЧС».  При этом на майские праздники разгон облаков не потребовался, так как небо было чистое.

«И что же вы думаете, чиновники оставили деньги в бюджете? Нет, они все равно заплатили фирме-подрядчику АНО «Агентство Аттех» 61 млн рублей! В приложении к госконтракту опубликован акт о фактической стоимости работ, из которого видно, на что именно чиновники не пожалели денег. Например, только на прибыль АТТЕХа из бюджета отдали более 6 млн рублей! А еще зачем-то купили гранулированную углекислоту на 1 млн рублей, а потом ее просто «списали». В общем, интересное расходование бюджетных средств», - написала юрист ФБК на своей странице в Facebook.

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