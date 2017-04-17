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17 апреля 07:49

Власти Петербурга просят ввести бесплатные электронные визы для иностранцев

Власти Санкт-Петербурга предложили упростить процедуру получения виз для некоторых категорий иностранных туристов. Речь, в частности, идет о введении бесплатных электронных виз. По мнению властей, это поможет значительно повысить туристический поток

Фото: fotochki24.ru

Власти Санкт-Петербурга предложили упростить процедуру получения виз для некоторых категорий иностранных туристов. Речь, в частности, идет о введении бесплатных электронных виз. По мнению властей, это поможет значительно повысить туристический поток в город.

Письмо с предложением ввести систему бесплатных электронных виз для иностранных туристов губернатор северной столицы Георгий Полтавченко направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщает «КоммерсантЪ».

В письме речь идет об упрощении визового режима в первую очередь для туристов, которые приезжают на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки. В Смольном подсчитали, что только в 2016 году Петербург посетили около 700 тысяч деловых туристов и 50 тысяч профессиональных спортсменов, которые могли потратить здесь около 20 млрд рублей.

Возможность получать бесплатные электронные визы позволило бы увеличить число таких туристов на 30%, считают в городской администрации.

Георгий Полтавченко считает, что распространение подобного рода визовой либерализации по всей стране привлечет в бюджет более 200 млрд рублей.

Отметим, что ранее глава государства подписал закон, который разрешает упростить процедуру получения виз иностранными гражданами, которые собираются посетить Владивосток. Согласно указу Владимира Путина, иностранцы, въезжающие через расположенные в Приморье пункты пропуска, могут заранее бесплатно оформить электронные российские визы сроком до восьми дней.​

Теги: Отдыхаем в России
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