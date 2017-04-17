Следственный комитет попросили разобраться с угрозами в адрес журналистов «Новой газеты»
В «Новой газете» связывают угрозы с публикациями о репрессиях в Чечне в отношении представителей секс-меньшинств. Со ссылкой на потерпевших газета сообщила о секретных тюрьмах для геев и об их массовых задержаниях в республике
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский написал заявление в Следственный комитет с требованием начать проверку по факту угроз в адрес журналистов «Новой газеты». Ранее в редакции также заявили об угрозах в свой адрес после выхода статей о задержаниях представителей секс-меньшинств в Чеченской республике и существовании в этом регионе секретной тюрьмы для геев.
Петербургский депутат Борис Вишневский в своем заявлении на имя главы СКР Александра Бастрыкина отметил, что «угрозы, брань, требования замолчать и молить о прощении на коленях», которые прозвучали в адрес журналистов от светских и духовных лиц Чеченской республики, подпадают под статьи «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
Народный избранник также отметил, что угрозы из Чечни поступают не только в адрес «Новой газеты», но и в адрес журналистов радиостанции «Эхо Москвы», которые ранее вступились за своих коллег.
«Да, не все угрозы реальны. Но в данном случае приходится относиться к ним более чем серьезно. После того, как убили Анну Политковскую, Наталью Эстемирову, Бориса Немцова, при этом убийц в лучшем случае, не ищут, а в худшем - выгораживают», - написал Борис Вишневский в Facebook.
Депутат считает, что Следственный комитет должен сказать свое слово, в том числе, принимая во внимание значительные дотации, которые направляются в Чечню из российского бюджета.
«На 82% бюджет Чечни дотируется из Москвы. Если поделить 48,5 миллиарда рублей на 75 млн работающего российского населения, получится, что каждый из нас платит своего рода «чеченский налог». По 640 рублей в год. На содержание Чечни», - написал Вишневский, добавив, что теперь люди, которые получают деньги из бюджета, угрожают журналистам.
Редакция «Новой газеты» также обращалась с заявлением об угрозах в Следственный комитет, однако не получили из ведомства ответа в установленный законом 10-дневный срок.
В «Новой газете» связывают угрозы с публикациями о репрессиях в Чечне в отношении представителей секс-меньшинств. Со ссылкой на потерпевших газета сообщила о секретных тюрьмах для геев и об их массовых задержаниях в республике.
После этого в Грозном состоялось экстренное собрание религиозных и светских лидеров республики, в ходе которого журналистов «Новой» объявили врагами ислама и чеченского народа. В редакции заявление духовенства сочли призывами к расправе над журналистами.
Позднее радиостанция «Эхо Москвы» сообщила о том, что журналистам угрожают чеченские парламентарии и представители духовенства. Главред «Эха» Алексей Венедиктов сравнил призывы к расправе над журналистами с угрозами исламских экстремистов. На что муфтий Чечни Салах Межиев заявил, что с тех, кто «встал на сторону шайтанов… будет спрос без срока давности».
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в интервью изданию «Грозный-информ» заявил, что «таких, даже на коленях стоящих, опасно прощать».
Помимо «Эха Москвы» в поддержку «Новой газеты» также выступили «Медиазона», The Moscow Times, ТВ-2, «Дождь», партия «Яблоко» и общественное движение «За права человека».