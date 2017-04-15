Мэрия Москвы потратит на проведение фестивалей 511 млн рублей
Согласно сайту госзакупок, ГБУ «Московские ярмарки» разыграло тендер на «проведение торгово-развлекательных и культурно-массовых мероприятий» с декабря 2016 года по январь 2018 года на общую стоимость 591,9 млн рублей
Московские власти потратят из городского бюджета 511 млн рублей на проведение сезонных фестивалей, в том числе и на уже стартовавший «Пасхальный дар».
Согласно сайту госзакупок, ГБУ «Московские ярмарки» разыграло тендер на «проведение торгово-развлекательных и культурно-массовых мероприятий» с декабря 2016 года по январь 2018 года на общую стоимость 591,9 млн рублей.
80 млн рублей из указанной суммы чиновники уже потратили на новогодние и рождественские мероприятия. Таким образом, осталось освоить еще 511 млн рублей.
Сейчас в столице проходит фестиваль «Пасхальный дар», который завершится к 23 апреля. В рамках фестиваля в центре города и в парках организованы 43 площадки, на которых предлагают свою продукцию 143 участника, сообщает РБК.
Установлено более 100 арт-объектов, в том числе 63 гигантских расписных пасхальных яйца и десять колоколов. Причем инсталляции в виде яиц остались еще с прошлого года.
На внешние декорации мэрия потратит 172,6 млн рублей. На фестивалях планируется использовать 3727 декоративных элементов, средняя цена за одну деталь составляет 46,3 тыс. рублей. На внутренние декорации фестивальных объектов потратят 63,2 млн рублей, а на комплексное озеленение - еще 63,3 млн рублей.
Тендер столичный властей на организацию фестивалей в 2017 году выиграло ООО «МФ-групп». Ранее эта фирма проводила мероприятия «Московское варенье» и «Московская осень». Совладельцами компании являются Людмила Уголькова и Алевтина Минина.