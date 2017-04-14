Жена Дмитрия Пескова заработала почти в десять раз больше своего супруга
Согласно декларации, Дмитрий Песков заработал в 2016 году 13 млн рублей. Это больше чем у его непосредственного начальника – Владимир Путин указал доход в размере 8,85 млн рублей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вслед за своим шефом опубликовал декларацию о доходах и имуществе.
Согласно декларации, Дмитрий Песков заработал в 2016 году 13 млн рублей. Это больше чем у его непосредственного начальника – Владимир Путин указал доход в размере 8,85 млн рублей.
В качестве имущества пресс-секретарь главы государства указал три квартиры (в одной из них он владеет половинной долей), парковочное место, автомобили Тойота и Тойота Ленд Крузер 200. В пользовании Пескова находятся два земельных участка площадью около 7,8 тысячи и 1,4 тысячи квадратных метров, а также жилой дом площадью около 779 квадратных метров.
Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка заработала в 2016 году значительно больше своего мужа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию задекларировала доход в размере 120 млн рублей.
В собственности жены Пескова имеются два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры, в том числе и в США, машиноместо, два автомобиля Mercedes, один Lexus и мотовездеход Yamaha.
Дети Дмитрия Пескова имеют по трети в квартире площадью 140 кв.м.