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14 апреля 16:18

Жена Дмитрия Пескова заработала почти в десять раз больше своего супруга

Согласно декларации, Дмитрий Песков заработал в 2016 году 13 млн рублей. Это больше чем у его непосредственного начальника – Владимир Путин указал доход в размере 8,85 млн рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вслед за своим шефом опубликовал декларацию о доходах и имуществе.

Согласно декларации, Дмитрий Песков заработал в 2016 году 13 млн рублей. Это больше чем у его непосредственного начальника – Владимир Путин указал доход в размере 8,85 млн рублей.

В качестве имущества пресс-секретарь главы государства указал три квартиры (в одной из них он владеет половинной долей), парковочное место, автомобили Тойота и Тойота Ленд Крузер 200. В пользовании Пескова находятся два земельных участка площадью около 7,8 тысячи и 1,4 тысячи квадратных метров, а также жилой дом площадью около 779 квадратных метров.

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка заработала в 2016 году значительно больше своего мужа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию задекларировала доход в размере 120 млн рублей.

В собственности жены Пескова имеются два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры, в том числе и в США, машиноместо, два автомобиля Mercedes, один Lexus и мотовездеход Yamaha.

Дети Дмитрия Пескова имеют по трети в квартире площадью 140 кв.м.

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