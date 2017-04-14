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14 апреля 12:59

Муфтий Чечни предупредил журналистов «Новой газеты» о «возмездии»

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев прокомментировал заявление редакции «Новой газеты» об угрозах журналистам после публикации материалов о преследованиях гомосексуалистов в республике

Фото: grozny-inform.ru

Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев прокомментировал заявление редакции «Новой газеты» об угрозах журналистам после публикации материалов о преследованиях гомосексуалистов в республике. По данным издания в ходе недавнего  Высокого собрания представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни были озвучены призывы к расправе над журналистами.

Салах-хаджи Межиев на это заявил, что журналистам действительно стоит опасаться «возмездия», но от Аллаха, не конкретных лиц.  

«Насчет возмездия, возмездие всевышнего Аллаха их настигнет непременно. Они не только чувства некоторых задели, задели весь чеченский народ, задели духовенство, задели самое святое. Надо было бояться тогда, когда они распространяли необоснованную клевету. Бояться надо было, что их привлекут к ответственности. Сейчас они уже в любом случае ответят, ответят по букве закона Российской Федерации», – заявил Межиев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратил внимание на резолюцию Высокого собрания Чечни, в которой журналистов объявили врагами ислама и Чечни. Главред отметил, что такое заявление звучит как призыв к расправе над журналистами.

В редакции издании сообщили, что опасаются за жизнь своих сотрудников из-за прозвучавших в Чечне публичных призывов к расправе.

Напомним, «Новая газета» ранее сообщила о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, которых подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации. Сами потерпевшие рассказали журналистам, что геев содержат в секретной тюрьме в городе Аргун и подвергают истязаниям.

Журналисты обратились в Следственный комитет для расследования фактов задержаний и расправы над представителями секс-меньшинств в Чечне.

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