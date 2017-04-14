Обойдемся без брака
В России брачные узы постепенно заменяются сожительством
Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), россияне сегодня рассматривают сожительство и брак как равноценные формы семейного союза. Жизнь «без росписи» главным образом предпочитают материально неблагополучные молодые горожане, а в загс охотнее идут те, кто ранее проживал с родителями и позже начал трудовую карьеру.
Исследование ВШЭ «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» основано на трех волнах опросов (2004, 2007 и 2011 годов) под таким же названием. Анализ данных показывает, что сожительство в России становится все более легитимным, то есть незарегистрированные союзы практически такие же по длительности, как и официальные браки, в них рождается большое количество детей, но вероятность сожительства для населения разное. Выше всего она для женщин, городских жителей и тех, кто получил профессиональное образование. Исследователи объясняют это процессом «второго демографического перехода», то есть изменением структуры домохозяйств.
Сегодня все меньше россиян предпочитают официальную регистрацию брака. В поколении, родившемся в 1935-64 годах, таких было 77%, среди граждан, родившихся с 1965 по 1974 год – уже 60%, а в поколении 1975-84 годов – всего 44%.
Выбор формы семейного союза зависит не только от принадлежности к поколению. Свою роль играет конкретный возраст, образование, место проживания, опыт родителей. Так, вероятнее всего, начинать семейную жизнь в сожительстве, а не в браке, будут россияне, имеющие только общее образование (при прочих равных вероятность увеличивается в 1,7 раза) или профессиональное (в 1,4 раза). Это характерно для всех трех поколений и не только для россиян. Похожая ситуация наблюдается в США, где менее благополучные граждане также предпочитают не регистрировать брак официально.
Сожительство наиболее вероятно (в 1,03 раза) среди пар «нежного» (до 17 лет) и наоборот, зрелого (после 26 лет) возраста. Горожане предпочтут не оформлять отношения в 1,4 раза чаще, чем жители сельской местности. Особенно это относится к горожанкам более молодого поколения – вероятность сожительства у молодых женщин с городской пропиской больше в 1,6 раза.
Есть и факторы, которые при прочих равных заставят все-таки посетить загс. В первую очередь это беременность (вероятность вырастает в 1,7 раза), причем чем моложе невеста, тем этот фактор значительнее. В большой степени подвигнуть молодых к заключению брака может опыт родителей. Проживание до первого брака с родителями повышает шансы на официальное оформление отношений в 1,4 раза, а счастливый союз родителей – в 1,5 раза. Любопытна и привязка к началу трудовой карьеры – этот фактор немаловажен для всех женщин и мужчин, родившихся в 1964-75 годах. Вероятность официального брака зависит от возраста, когда они начали работу. Каждый лишний год до старта «трудового пути» уменьшает вероятность сожительства в 0,94 раза.
Авторы исследования, в которое вошли более 33 тысяч жителей России в возрасте 18-79 лет, проводили его для широкого круга специалистов и для тех, «кого волнуют вопросы социально-демографической динамики».
Стоит отметить, несмотря на то, что власти декларируют защиту консервативных ценностей, практические государственные программы учитывают демографические тенденции, и уже давно. По крайней мере, с 2000-х годов Росстат встраивает новую реальность в свою методологию, говорит аналитик РАНХиГС Елена Авраамова. Эксперт Высшей школы экономики Елена Ярская-Смирнова указывает, что сегодня российские системы соцподдержки практически не зависят от типа семейного союза.