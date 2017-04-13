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13 апреля 16:26
Винокурова Екатерина

Обозреватель отдела «Политика» интернет-газеты «ZNAK.COM»

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«Займитесь террористами, а не блогерами»

В Саратове задержан блогер, а ранее — депутат областной Думы, один из лидеров списка партии ПАРНАС на прошлых думских выборах Вячеслав Мальцев. По первым сообщениям, его обвиняют в том, что на акции 26 марта он ударил полицейского.

Пиар-сопровождение ареста проходит стандартно для наших силовиков. Обыск проводится в 7 утра, дверь выпиливают болгаркой до приезда адвоката, в сети появляются фотографии Мальцева с сердечным приступом. Все происходит под глумление провластных блогеров, что, мол, не стоек оказался пламенный мужик перед лицом реальной опасности. Стандартный набор гнилостных примет нашего времени.

Я познакомилась с Мальцевым летом прошлого года, когда совершенно неожиданно для столичной политтусовки «праймериз» ПАРНАС выиграл он — русский националист из провинции, верящий, что в ноябре 2017 года произойдет революция. В ПАРНАСе из-за выигрыша Мальцева случился скандал и раскол, от которого партия до сих пор не оправилась. 

Я тогда взяла у Мальцева интервью и ознакомилась с его, скажем так, экстравагантными, идеями лично. Он рассказал мне, что у России есть только два возможных будущих лидера — Вячеслав Володин и Вячеслав Мальцев (с Володиным они некогда общались в областной думе, потом отношения были разрушены), и что он, когда станет президентом, потребует себе на пару лет диктаторские полномочия. Это нужно, чтобы привести Россию к демократии кратчайшим путем. Еще он обещал поставить в своем президентском кабинете веб-камеры с прямой трансляцией, а все документы хотел выкладывать в Интернет во всеобщий доступ.

Когда Мальцева освободят (а я желаю ему скорейшего освобождения) он, думаю, очень обидится на мои слова, но самый близкий ему по типажу политик — это его антагонист, лидер НОД Евгений Федоров. Их сближает степень экзотичности идей. И именно в силу своей экзотичности они собирают вокруг себя фанатов. 

И все же сложно себе представить, чтобы великая и ужасная Система (так ее любят называть охранители) всерьез испугалась, что пусть даже популярный, но всего лишь саратовский видеоблогер призовет 5 ноября 2017 года к революции, и она свершится. В такую клиническую стадию параноидальности власти верится с трудом.

Скорее всего, просто идет раскрутка нового дела по следам массовой акции протеста, потому что в России массовые акции протеста непременно должны, в логике охранителей, заканчиваться уголовными делами. Даже административные аресты и штрафы для сотен людей считаются недопустимо мягким итогом и признаком слабости. 

А раз так — почему бы и не Мальцев? Параллельно будет раскручиваться сюжет про несчастного избитого полицейского (впрочем, никаких видео или фото избиения мы не видели) и нагнетание искусственной жалости по отношению к простому парню, который хотел охранять общественный порядок от подростков-беспредельщиков и примкнувшего к ним Мальцева. Искусственной — потому что «не верю». Потому что глумление над фотографией пожилого мужчины в больнице и крокодильи слезы над полицецйской каской вызывают только чувство брезгливости, но никак не эмпатию.

Смотришь фотографии прощания Мальцева с дочкой, сообщения о возбужденном против него деле. Заодно просматриваешь фотографии с ареста математика Дмитрия Богатова — его арестовали за «призывы к терроризму», которые тот якобы размещал в соцсетях. Одновременно видишь, что еще кого-то арестовали за лайк и репост, предварительно распотрошив квартиру. Да, мы привыкли к таким нелепым уголовным делам, как бы мерзко это ни звучало. Но только это все было до теракта в Санкт-Петербурге.

Я никоим образом не хочу умалить роли сотрудников спецслужб, которые ежедневно занимаются противодействием террору и предотвращают огромное количество неслучившихся трагедий. Но у меня, как и у многих, возникает логичный вопрос: не слишком ли много внимания сотрудники спецслужб уделяют проведению оперативных мероприятий в отношении оппозиционеров — вместо того, чтобы бросить все силы на раскрытие террористических ячеек? 

Пока картина получается, скажем так, удручающая. В родном городе президента страны происходит теракт. Силовики сообщают, что террористы могут планировать новые теракты. И на нарастающую угрозу отвечают арестом математика за призывы к чему-то там в Интернете. И задержанием саратовского блогера-националиста, якобы ударившего полицейского. Ответ кажется издевательством над здравым смыслом и над самим понятием безопасности граждан и государства.

Займитесь, пожалуйста, террористами, а не блогерами. Это гораздо важнее.

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