Нижегородский суд разрешил местной епархии отдать часть долга молитвами
В Нижегородской области суд разрешил возместить часть долга не деньгами, а молитвами. Такое решение принял региональный арбитраж в ходе рассмотрения мирового соглашения между подрядной фирмой и Нижегородской Епархией РПЦ
В Нижегородской области суд разрешил возместить часть долга не деньгами, а молитвами. Такое решение принял региональный арбитраж в ходе рассмотрения мирового соглашения между подрядной фирмой и Нижегородской Епархией РПЦ.
Иск в суд подало нижегородское ООО «Эра». Компания требовала взыскать с Нижегородской Епархии 458 тысяч рублей долга за проведенное компанией техперевооружение котельной и системы теплоснабжения в одном из зданий Епархии.
Затем стороны решили заключить мировое соглашение. По данному договору, епархия оплатит деньгами только часть долга. Остальное подрядчики священнослужителям простили, но взамен те обещали возносить за их здравие молитвы.
«Интерфакс» уточняет, что епархия выплатит фирме 200 тысяч рублей, а также будет молиться за «здравие раба Божьего Арсеньева Ивана Михайловича и раба Божьего Лапустина Сергея Александровича, их семей и благополучии во всех их благих делах и начинаниях».