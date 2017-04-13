Меню
Общество
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Общество
13 апреля 15:22

Нижегородский суд разрешил местной епархии отдать часть долга молитвами

В Нижегородской области суд разрешил возместить часть долга не деньгами, а молитвами. Такое решение принял региональный арбитраж в ходе рассмотрения мирового соглашения между подрядной фирмой и Нижегородской Епархией РПЦ

Фото: russkiymir.ru

В Нижегородской области суд разрешил возместить часть долга не деньгами, а молитвами. Такое решение принял региональный арбитраж в ходе рассмотрения мирового соглашения между подрядной фирмой и Нижегородской Епархией РПЦ.

Иск в суд подало нижегородское ООО «Эра». Компания требовала взыскать с Нижегородской Епархии 458 тысяч рублей долга за проведенное компанией техперевооружение котельной и системы теплоснабжения в одном из зданий Епархии.

Затем стороны решили заключить мировое соглашение. По данному договору, епархия оплатит деньгами только часть долга. Остальное подрядчики священнослужителям простили, но взамен те обещали возносить за их здравие молитвы.

«Интерфакс» уточняет, что епархия выплатит фирме 200 тысяч рублей, а также будет молиться за «здравие раба Божьего Арсеньева Ивана Михайловича и раба Божьего Лапустина Сергея Александровича, их семей и благополучии во всех их благих делах и начинаниях».

Читайте также
В Екатеринбурге коллекторы избили 11-летнего сына-инвалида должницы
Коллекторы пожаловались на низкую собираемость долгов из-за нового закона
Россиянам придется платить налог со своих долгов перед сотовыми операторами
Сейчас на главной
Авторская колонка
«Займитесь террористами, а не блогерами»
В Саратове задержан блогер, а ранее — депутат областной Думы, один из лидеров списка партии ПАРНАС на прошлых думских выборах Вячеслав Мальцев. По первым сообщениям, его обвиняют в том, что на акции 26 марта он ударил полицейского.
Винокурова Екатерина
Горячие новости
Запрет на обучение за границей нарушает права детей чиновников
Депутатам Госдумы рекомендовали проголосовать против законопроекта, который запрещает детям чиновников получать образование за границей. Соответствующий документ подготовил и внес на рассмотрение нижней палаты парламента депутат от КПРФ Валерий Рашкин
Горячие новости
Бывшего главу Марий Эл задержали за взятку
Правоохранительные органы задержали бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова. Бывшего регионального чиновника подозревают в получении взятки. В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства членов семьи экс-чиновника
кавказ
Кавказская рулетка
Ни одна центральная власть не хочет, чтобы где-то в регионе бушевала война или пусть даже какой-то локальный конфликт. Большинство правительств, попробовав силовой метод решения вопроса, позже понимало – худой мир лучше хорошей войны. Но мир, даже худой, тоже стоит денег. Порой не меньших, чем сама война ...
Горячие новости
Российских футболистов не мотивируют даже деньги
Футболистов российской национальной сборной попробуют мотивировать на победу в матчах патриотическими песнями. В Российском футбольном союзе (РФС) считают, что для этого подойдут песни времен Великой Отечественной войны
Горячие новости
«Меркушкину сказали паковать вещи»
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в скором времени покинет занимаемую должность. В Кремле вопрос об увольнении самарского главы уже решен окончательно. Главная причина его отставки - многочисленные акции протеста в регионе
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Сечин и Кадыров поссорились из-за «Грознефтегаза»
Активы госкомпании «Грознефтегаз» стали причиной для противостояния между чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. О конфликте «политических гигантов» сообщает издание на Financial Times
кинопремьера
«Время первых» так и не наступило
Очередной проект Тимура Бекмамбетова, фильм «Время первых», по информации киносетей, провалился в первый же уикенд проката. Он собрал чуть более 150 млн. рублей, что почти вдвое меньше прогнозов.
Горячие новости
Без скандала не обошлось
Тендер на благоустройство Садового кольца, объявленный московским правительством, прошел с нарушениями федерального законодательства. Две компании-победительницы заподозрили в картельном сговоре
Горячие новости
Не подарил, а обменял
Бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал сведения Фонда борьбы с коррупцией о передаче миллиардером особняка на Рублевском шоссе фонду «Соцгоспроект», который связывают с главой правительства Дмитрием Медведевым
ЖКХ
Сибиряки скинутся на красивую жизнь
Решение на увеличение энергетическим монополистом в Новосибирской области компанией «Сибэко» тарифов ЖКХ на 15%, как предполагается, поможет ее владельцу компенсировать свои расходы на… роскошь
Горячие новости
Власти продолжают игнорировать протест дальнобойщиков
Региональные власти рекомендовали местным журналистам не освещать акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон». Об этом, в частности, сообщили журналисты из Алтайского края, Бурятии и Дагестана
Горячие новости
В Дортмунде перед матчем «Боруссия» - «Монако» прогремел взрыв
В Дортмунде вечером во вторник, 11 апреля, прогремел взрыв около автобуса местного футбольного клуба «Боруссия». Инцидент произошел перед матчем «Боруссии» с «Монако» в рамках Лиги чемпионов
Авторская колонка
Скорбь и оскорбление
Чтобы взглянуть на ситуацию со стороны, представим, что руководство Египта, у которого есть уже весьма печальный опыт массовых беспорядков, ответило на теракты против христиан организацией митингов христианской солидарности или шествий против террора.
Быков Дмитрий
Горячие новости
«Платон» дошел до покупателей
Эффект от всероссийской акции протеста против системы «Платон» стал заметен для потребителей. В магазинах стал сокращаться ассортимент товаров, а цены расти. Соответствующие жалобы потребителей зарегистрированы в 34 регионах страны
Горячие новости
На итальянской выставке в Вероне арестовали вино из Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал инцидент на выставке вина в Вероне «глупым политическим шагом». Чиновник отметил, что об участии крымчан в выставке в составе российской делегации было известно заранее
Горячие новости
ЦОДД потратит 4 млн рублей на чистку камер дорожного наблюдения
Московские власти потратят 4,2 млн рублей на техническое обслуживание систем управления реверсивным движением. Данные системы работают на проспекте Мира, Волгоградском проспекте и Шереметьевской улице
судебная система
Не судите, да не судимы будете
Формальный подход судей к своей работе должен наказываться тюремным сроком – об этом говорится в петиции, которая недавно появилась в Интернете. Ее авторы предлагают сажать судей на тот же срок, который был назначен несправедливо осужденному.