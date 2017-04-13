Госдума не будет запрещать детям чиновников учиться за границей
Депутатам Госдумы рекомендовали проголосовать против законопроекта, который запрещает детям чиновников получать образование за границей. Соответствующий документ подготовил и внес на рассмотрение нижней палаты парламента депутат от КПРФ Валерий Рашкин
Депутатам Госдумы рекомендовали проголосовать против законопроекта, который запрещает детям чиновников получать образование за границей. Соответствующий документ подготовил и внес на рассмотрение нижней палаты парламента депутат от КПРФ Валерий Рашкин.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по итогам рассмотрения документа рекомендовал депутатам его отклонить в первом чтении. Против запрета на иностранное обучение для детей депутатов и чиновников выступили представители «Единой России».
Законопроект Валерия Рашкина запрещает несовершеннолетним детям государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров государственных корпораций учиться в иностранных школах и вузах.
Зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный заявил, что законопроект Валерия Рашкина противоречит Конституции РФ и нарушает права человека.
Ранее отклонить законопроект рекомендовало правительство, сочтя его противоречащим Конституции, сообщает РБК.