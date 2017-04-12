Региональным журналистам запретили освещать акции протеста против системы «Платон»
Региональные власти рекомендовали местным журналистам не освещать акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон». Об этом, в частности, сообщили журналисты из Алтайского края, Бурятии и Дагестана
Региональные власти рекомендовали местным журналистам не освещать акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон». Об этом, в частности, сообщили журналисты из Алтайского края, Бурятии и Дагестана.
Всероссийская бессрочная забастовка дальнобойщиков проходит в нескольких регионах страны с 27 марта, однако многие федеральные и региональные СМИ сообщают, что в акции против системы «Платон» участвуют немногие водители, которые ранее работали нелегально. Остальные перевозчики якобы исправно платят за проезд по федеральным трассам, в забастовке не участвуют, а на потребителей акции протеста негативным образом не повлияют.
Депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов в беседе с «Независимой газетой» подтвердил, что местным журналистам запрещено освещать протесты дальнобойщиков. При этом в регионе в акции протеста участвуют около 100 грузовых автомобилей. Тактика властей региона – это давление на лидеров протеста и замалчивание проблемы в СМИ.
В Дагестане дальнобойщиков через лояльные власти СМИ обвиняют в создании неудобств для граждан и в желании дестабилизировать обстановку в регионе. Одновременно с этим газеты и информационные сайты сообщают о том, что забастовка якобы идет на спад. На само же деле в Дагестане в настоящее время проходит одна из самых массовым акций протеста против «Платона».
В Алтайском крае дальнобойщики рассказали, что оповещали журналистов о начале забастовки, однако сотрудники СМИ к ним не приехали, сославшись на «звонок сверху». Водители грузового транспорта отметили, что чиновники к ним на переговоры не приходят и запрещают журналистам освещать акцию протеста.
Напомним, цель всероссийской акции дальнобойщиков – добиться полной отмены системы «Платон». Ранее глава правительства Дмитрий Медведев отменил решение о повышении тарифа в два раза с нынешних 1,53 рубля за километр до 3,06 рубля. В правительстве заявили, что проезд по федеральным трассам для грузовиков массой более 12 тонн повысится только на 20%, однако водителей такой вариант не устраивает. Они намерены добиться полной остановки автомобильного грузопотока, чтобы негативное влияние системы «Платон» ощутили на себе и конечные потребители.