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11 апреля 16:51

В российских магазинах сократился ассортимент товаров из-за акции протеста дальнобойщиков

Эффект от всероссийской акции протеста против системы «Платон» стал заметен для потребителей. В магазинах стал сокращаться ассортимент товаров, а цены расти. Соответствующие жалобы потребителей зарегистрированы в 34 регионах страны

Фото: asaratov

Эффект от всероссийской акции протеста против системы «Платон» стал заметен для потребителей. В магазинах стал сокращаться ассортимент товаров, а цены расти. Соответствующие жалобы потребителей зарегистрированы в 34 регионах страны.

Накануне Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль» обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить «надвигающийся кризис снабжения продуктами и товарами первой необходимости».

В ОЗПП указали, что за последний месяц было зарегистрировано 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане указывают на факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах, а также сообщают о росте цен на отдельные позиции. В ОЗПП подчеркнули, что число таких жалоб продолжает расти.

В Обществе защиты прав потребителей объяснили данную тенденцию бессрочной забастовкой водителей грузового транспорта против системы «Платон», которая началась 27 марта. Причем число участников протеста продолжает расти.

«Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы «Платон», растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимается, на потребительском рынке в регионах, наиболее зависимых от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация, связанная с ростом цен и обеспечением населения необходим ассортиментом», - говорится в обращении на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

Сейчас возможны перебои с поставками широкого перечня товаров: свинины, говядины, овощей, муки, сахара, яиц, некоторых видов круп, фруктов, гигиенических и моющих средств.

В ОЗПП также отметили, что самая сложная ситуация с поставкой товаров автомобильным транспортом сложилась в Коми, Бурятии, Иркутской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Самарской областях, Пермском, Красноярском, Хабаровской краях, Санкт-Петербурге и Дагестане, где протест против «Платона» стал самым массовым по числу участников.

В правительстве на письмо Общества защиты прав потребителей пока никак не отреагировали. Напротив, власти делают вид, что в протестной акции против системы «Платон» участвует минимальное число дальнобойщиков, а на покупателях стачка никак не отобразится.

Напомним, акция против системы взимания платы с грузовиков за проезд по федеральным трассам стартовала в ряде российских регионов 27 марта. Акция приурочена к намерению властей повысить в два раза тариф в системе «Платон» с нынешних 1,53 рубля за километр до 3,06 рубля. Накануне начала забастовки глава правительства заявил, что тариф повысят только на 20%, однако дальнобойщики заявили, что будут протестовать до полной отмены «Платона».

Суть акции состоит в том, чтобы остановить автомобильный грузопоток, чтобы негативный эффект от системы «Платон» почувствовали на себе и конечные потребители. Судя по данным ОЗПП, участники протеста близки к своей цели.

Теги: Система «Платон»
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