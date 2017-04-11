На итальянской выставке в Вероне арестовали вино из Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал инцидент на выставке вина в Вероне «глупым политическим шагом». Чиновник отметил, что об участии крымчан в выставке в составе российской делегации было известно заранее
В итальянской Вероне на международной выставке вина арестована продукция из республики Крым. Власти полуострова усмотрели в аресте своего вина политическую составляющую.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал инцидент на выставке вина в Вероне «глупым политическим шагом». Чиновник отметил, что об участии крымчан в выставке в составе российской делегации было известно заранее.
«Хамство. На выставку приехали представители ряда крымских производителей вина. Вчера итальянская полиция непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию. Сейчас министерство иностранных дел разбирается», - сообщил агентству «Крыминформ» Сергей Аксенов.
Глава Крыма заверил, что не оставит своих производителей без поддержки.
По предварительным данным, арест крымского вина был осуществлен по обращению украинской стороны.