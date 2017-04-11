ЦОДД потратит 4 млн рублей на чистку камер дорожного наблюдения
Московские власти потратят 4,2 млн рублей на техническое обслуживание систем управления реверсивным движением. Данные системы работают на проспекте Мира, Волгоградском проспекте и Шереметьевской улице
Московские власти потратят 4,2 млн рублей на техническое обслуживание систем управления реверсивным движением. Данные системы работают на проспекте Мира, Волгоградском проспекте и Шереметьевской улице.
«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) на сайте госзакупок объявил тендер на 4,2 млн рублей на техобслуживание систем управления реверсивным движением.
Компания-подрядчик должна регулярно два раза в год мыть оборудование с помощью специального «моечного оборудования», используя при этом питьевую воду, а также очищать от ржавчины и красить опоры, шкафы контроллеров, корпусы оборудования комплекса теленаблюдения.
Дважды в год необходимо очищать и проверять камеры наблюдения за движением, а также их поворотный механизм. Раз в год должны проверяться кабели и волоконно-оптические линии связи. Во время обслуживания системы движение по улице перекрываться не должно, сообщает «КоммерсантЪ».
Системы управления реверсивным движением позволяют добавлять ряд для движения во время часа пик по направлению в центр или из центра.