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Общество
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судебная система
Екатерина Тарасова
11 апреля 14:01

Не судите, да не судимы будете

За неправедные приговоры служителей Фемиды предлагают приговаривать к реальным срокам

Формальный подход судей к своей работе должен наказываться тюремным сроком – об этом говорится в петиции, которая недавно появилась в Интернете. Ее авторы предлагают сажать судей на тот же срок, который был назначен несправедливо осужденному. Юристы признают наличие проблемы, но ее решение видят в другом.

Петиция предлагает ввести в Уголовный кодекс (УК) статью об ответственности судей за «совершение судебной ошибки умышленно или в результате профессиональной небрежности». Сегодня же за вынесение неправильного приговора служителей Фемиды ждет дисциплинарное наказание.

Авторы петиции настаивают, что оно слишком мягкое для тех, кто отправляет невиновных на пожизненное заключение или длительный срок. Им, а также следователям и прокурорам, должно быть отмеряно той же мерой, то есть назначено аналогичное наказание. Это должно повысить их профессиональную ответственность и снизить количество судебных ошибок.

Эксперты считают, что решение проблемы находится не в уголовном законодательстве. И сегодня в УК существуют похожие статьи, по которым можно наказать за «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», а также за «вынесение заведомо неправосудного приговора». Но на деле судей сложно привлечь даже к дисциплинарной ответственности, говорит адвокат бюро «Леонтьев и партнеры» Дарья Евменина. С ней согласен адвокат Сергей Числов, который видит проблему «в отсутствии реального механизма применения ее на практике».

При вынесении неоправданно жесткого приговора судьи зачастую сами загоняют себя в определенные рамки. Им довольно сложно вынести оправдательный приговор, даже при всем желании. Люди в мантиях, как правило, испытывают давление прокуроров, опасаются отмены своего приговора судом вышестоящей инстанции. Часто судьями руководит желание отвести от себя подозрения в коррупции. Отсюда – излишняя суровость. Так считает советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Нвер Гаспарян. Однако, уточняет эксперт, применение уголовной ответственности к судьям ничего здесь не решит, нужно совершенствовать систему апелляционных инстанций, с чем сегодня есть проблемы. Тогда дисциплинарной ответственности будет достаточно.

Председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов напоминает, что сегодня даже привлечение судей к дисциплинарной ответственности за принятие незаконного или необоснованного решения не приветствуется Верховным судом. Тем более суды не будут привлекать своего же коллегу к уголовной ответственности.

Некоторые эксперты считают, что репрессиями проблему не решить. Гораздо эффективнее было бы наказывать судей рублем. Так, о развитии института материальной ответственности служителей закона говорит адвокат Виктор Наумов.

Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов указывает на системные недостатки функционирования судебной власти. Она слишком зависит от исполнительной. Еще на начальном этапе практически все судьи удовлетворяют ходатайство следователей об аресте, хотя те сами порой идут по пути утяжеления наказания. Сегодня, говорит Хутов, судебная власть слишком зависит от государства, но никак не зависит от общества – а в правовом государстве должно быть наоборот.

Практически все эксперты сходятся во мнении, что инициативу нужно доработать. Ведь существуют ошибки и «ошибки», то есть важно определить границу между небрежностью и умышленным деянием. Пример тому приводит адвокат Оксана Грикевич. На компанию ее клиента, проходящего по уголовному делу, наложили арест. Суды всех инстанций оставляют решение в силе. После того как в Конституционном суде было получено постановление о неверной трактовке закона, дело возвратили в первую инстанцию. Но судья снова наложил арест на имущество компании.

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