Усманов подаст на Навального в суд за клевету из-за расследования «Он вам не Димон»
Российский миллиардер подаст в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету. Поводом для подачи соответствующего иска стало резонансное расследование Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева
Российский миллиардер подаст в суд на оппозиционера Алексея Навального за клевету. Поводом для подачи соответствующего иска стало резонансное расследование Фонда борьбы с коррупцией о тайных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. В ФБК ранее обратились в Следственный комитет с просьбой возбудить дело в отношении г-на Усманова по факту дачи взятки главе правительства.
Бизнесмен Алишер Усманов спустя месяц после выхода фильма-расследования «Он вам не Димон» заявил, что распространяемые ФБК сведения порочат его честь и достоинство.
«Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний пиар, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления», - заявил бизнесмен, слова которого приводит ТАСС.
«В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», - добавил миллиардер.
По словам г-на Усманова, у Навального нет морального права обвинять его, так как он ведет свои дела «прозрачно и законно», обеспечивает работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают 100 млн долларов в год.
По данным ФБК, благотворительный фонд «Соцгоспроект», которым управляет однокурсник главы правительства Илья Елисеев, получил от Алишера Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.
Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Следственный комитет с требованием начать уголовное расследование в отношении главы правительства Дмитрия Медведева и миллиардера Алишера Усманова. По данным ФБК, действия г-на Медведева попадают под статью о получении взятки, а действия г-на Усманова – под статью о даче взятки.